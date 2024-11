Leclerc ci ha “ripensato” di nuovo? Ecco il difetto che Charles deve necessariamente eliminare

Charles Leclerc arriva in Qatar con tanta voglia di riscatto dopo Las Vegas, ma ancora una volta, le sue dichiarazioni lasciano perplessi.

Il mondiale di F1 è sbarcato in Qatar, dove si giocherà una partita decisiva tra Ferrari e McLaren nella lotta per il titolo costruttori. Il team di Woking si presenta a Losail con 24 punti di vantaggio con il Cavallino, in una posizione di netto vantaggio. La MCL38 dovrebbe infatti adattarsi molto meglio rispetto alla Rossa su questo tipo di layout, ricco di curve lunghe da percorrere alle medie ed alle alte velocità. La missione di Charles Leclerc e Carlos Sainz non sarà affatto semplice.

Lo scorso anno, per la Ferrari il Qatar fu un vero e proprio incubo, anche a causa del vento forte che destabilizzava la monoposto, per i due piloti fu molto difficile mantenere l’auto in pista, ma la SF-24 dovrebbe garantire maggior ritmo. Per battere la McLaren ci sono comunque dei dubbi che tutto ciò sia sufficiente, senza dimenticare la rediviva Mercedes. Nel frattempo, Leclerc pare aver dimenticato quanto accaduto a Las Vegas con Sainz, ed è pronto ad una nuova sfida per il titolo costruttori.

Leclerc, quelle parole su Sainz che fanno riflettere

Nella conferenza stampa del Gran Premio del Qatar, Charles Leclerc ha fatto capire che con Carlos Sainz è stato tutto chiarito, e che entrambi faranno il massimo per inseguire il sogno Ferrari del titolo costruttori: “Non ho intenzione di tornare su quanto avvenuto a Las Vegas. Sono le ultime gare del campionato, dobbiamo fare di tutto per riuscire a vincere il titolo costruttori. Questa è l’unica cosa che conta. Tutto è stato chiarito e sappiamo che abbiamo bisogno di aiutarci a vicenda, non ci saranno problemi nelle ultime gare, la vittoria del titolo costruttori è un beneficio per entrambi“.

Leclerc è stato ammirevole nel calmare le acque con Sainz, anche a seguito dell’incontro post-Las Vegas che c’è stato con Frederic Vasseur, ma ancora una volta, è il cambio di atteggiamento che porta ad aprire nuovi spunti di analisi. Vero è che il lavoro degli uffici stampa porta a limitare il parere dei piloti, ma è in questo che Charles mostra ancora diversi limiti rispetto a Max Verstappen ed a Lewis Hamilton, giusto per citarne due dei più grandi di questo sport.

Infatti, il monegasco ha iniziato a sfogarsi duramente via radio come in occasione di domenica scorsa, ma va poi spesso a ritrattare quanto detto, senza mostrare quella cattiveria di cui avrebbe bisogno per far valere le proprie ragioni nel team. In tal senso, dovrà mostrare importanti passi in avanti quando sarà al fianco di Hamilton, uno che psicologicamente ha sempre avuto un vantaggio su tutti gli altri.