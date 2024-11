Ferrari, c’è la previsione drammatica di Carlos Sainz: il sogno costruttori sembra terminato

La Ferrari parte alla volta del Qatar con un Carlos Sainz piuttosto pessimista. Il tracciato di Losail non sembra sorridere alla SF-24.

La notte di Las Vegas ha sorriso in parte alla Ferrari, che ha portato a casa un terzo e quarto posto con Carlos Sainz davanti a Charles Leclerc. Tralasciando le schermaglie che hanno visto protagonisti i due compagni di squadra, a mancare è stata la performance con le gomme Medie nel difficilissimo primo stint, quello in cui la Mercedes di George Russell è riuscito a fare il vuoto, mettendo una seria ipoteca sulla vittoria finale.

La Ferrari ha poi ritrovato ritmo con la gomma Dura, ma una strategia non perfetta ed un errore nella chiamata ai box di Sainz ha permesso a Lewis Hamilton di salire in seconda piazza, togliendo altri punti importanti al Cavallino. Quando mancano due gare ed una Sprint Race al termine del campionato, la Rossa si è portata a -24 dalla capolista McLaren, ma in Qatar sarà molto difficile per la SF-24. La sensazione è che a Locali ci sarà molto da soffrire.

Ferrari, ecco la previsione di Carlos Sainz sul Qatar

Dopo il terzo posto ottenuto a Las Vegas, Carlos Sainz si è dimostrato piuttosto pessimista in vista del Qatar, una pista che, viste le sue caratteristiche, non sembra sorridere molto alla Ferrari. Vero è che quest’anno è molto complicato fare delle previsioni, ma il nativo di Madrid, nel corso della conferenza stampa, non ha usato giri di parole, abbassando le aspettative dei tifosi.

Ecco le parole dello spagnolo di casa Ferrari: “Dobbiamo provare a massimizzare tutto ciò che abbiamo. Penso che negli ultimi fine settimana abbiamo fatto un buon lavoro, a Las Vegas abbiamo ottenuto il massimo con la terza posizione, mentre in qualifica non si poteva fare più del terzo posto. In Qatar il massimo potrebbe essere un quinto o un sesto posto, perché McLaren e Mercedes saranno molto forti lì con questa tipologia di macchine”.

Sainz ha poi concluso: “Credo che anche la Red Bull sarà della partita, visto che ad Austin, almeno in prova, erano state molto veloci. Penso che per noi sarà un week-end molto impegnativo, ecco perché qui era importante cercare di portare a casa il massimo risultato possibile. In un certo senso, abbiamo ottenuto il massimo dei punti che avevamo visto il nostro ritmo“.