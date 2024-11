Ferrari, perché Hamilton non proverà subito la Rossa? Arriva la rivelazione di Vasseur

Lewis Hamilton non girerà al volante della Ferrari nei test di Abu Dhabi, e Frederic Vasseur ha spiegato il motivo per cui ciò non accadrà.

Il Circus della F1 è di scena a Las Vegas, sul tracciato situato attorno alla Strip che è pronto a regalarci una gara spettacolare, esattamente come lo scorso anno. Lewis Hamilton ha tutte le intenzioni di terminare in bellezza il suo percorso in Mercedes, che gli ha consentito di diventare il pilota più vincente di sempre. Il sette volte campione del mondo è pronto per approdare in Ferrari, dove farà coppia con Charles Leclerc, costituendo un vero e proprio dream team.

Dopo la beffa di Abu Dhabi di quasi tre anni fa, il britannico ha vissuto stagioni complesse, a causa delle gravi difficoltà incontrate dalla Mercedes con le monoposto ad effetto suolo, e vuole arrivare a Maranello con l’obiettivo di riscattarsi. Al momento, non è ancora stato chiarito quello che sarà il momento in cui salirà a bordo della Ferrari per la prima volta, ma sicuramente, ciò non accadrà nei test che si svolgeranno sul tracciato di Yas Marina a dicembre.

Ferrari, Vasseur svela la verità sulla questione test

Come è ormai ben noto da tempo, Lewis Hamilton non sarà presente ai test di Abu Dhabi al volante della Ferrari, ed in occasione del fine settimana di Las Vegas, durante i classici incontri con la stampa, Frederic Vasseur ha spiegato la banale ragione dietro a questa decisione. In sostanza, il manager francese, ben consapevole dei contratti ancora in vigore, non ha chiesto il permesso a Toto Wolff, visto che il sette volte iridato, sino al 31 di dicembre, è ancora un piota Mercedes. Secondo le indiscrezioni, l’esordio del nativo di Stevenage potrebbe avvenire a Fiorano su una vettura del 2022.

Ecco le parole del boss Ferrari: “Onestamente, non ho neanche chiesto a Toto di far girare subito Lewis sulla Ferrari, hanno un contratto e devono rispettarlo. E non è perché noi abbiamo consentito a Carlos di provare la Williams che tutti devono fare lo stesso“. Il team principal del Cavallino si riferisce al fatto che a Carlos Sainz è stato dato il permesso, da parte della squadra di Maranello, di girare subito con la Williams ad Abu Dhabi. Probabilmente, il via libera è arrivato in quanto il team di Grove non è una diretta concorrente, ma una squadra di seconda fascia.