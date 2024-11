F1, Mercedes aveva un solo nome per il dopo Hamilton: tutta la verità sulla scelta di Toto Wolff

Il boss della Mercedes, Toto Wolff, aveva sentito un pilota esperto prima di scegliere di promuovere Kimi Antonelli.

Nella Formula 1 attuale vi sono solo 3 campioni del mondo. Da buon manager Wolff, una volta appresa la decisione di Hamilton di lasciare la Mercedes dopo 11 anni, ha provato a convincere gli altri due iridati dell’attuale griglia. Max Verstappen era stato blindato dalla Red Bull Racing con un contratto lunghissimo e non avrebbe mai cambiato la sua attuale dimensioni per sposare la causa della Mercedes in caduta libera sul piano tecnico.

L’altro nome caldo era quello di Fernando Alonso. Quest’ultimo si è stufato di aspettare il grande salto dell’Aston Martin e non ha chiuso le porte alla Mercedes. Sarebbe stato più facile tornare in lotta per il Mondiale al volante di un’auto che produce i suoi motori piuttosto che in un team come AM che acquista le PU dalla Casa della Stella a tre punte. In una recente intervista, Wolff ha rivelato come ha vissuto quelle ore dopo la conferma della firma del numero 44.

La confessione di Wolff

“Quello stesso pomeriggio ho ricevuto chiamate da persone vicine a Charles Leclerc. Mi ha chiamato anche Fernando Alonso“, ha rivelato l’austriaco come riportato su MARCA. La menzione del pilota asturiano non è passata inosservata, visto che il bicampione del mondo in quel momento non aveva ancora rinnovato con l’Aston Martin e stava vagliando le opzioni per la prossima annata. La chiamata è stata immediata anche perché il nativo di Oviedo ancora non sapeva del futuro ingaggio del progettista Adrian Newey.

Secondo lo stesso Totò, questa reazione dei piloti non lo ha colto di sorpresa. “Non ero affatto sorpreso. Sapevo che questo sarebbe successo qualche settimana prima, quando ho ricevuto una chiamata da Carlos Sainz e suo padre. Mi hanno detto che ‘qualcosa si stava muovendo’ e ho risposto perché sarebbe successo prima l’inizio della stagione“, ha spiegato Wolff.

Carlos Sainz, alla fine, ha scelto per un nuovo inizio alla Williams, piuttosto che scegliere di passare alla Sauber che diventerà Audi dal 2026. Wolff ha riflettuto sulla miglior mossa possibile per il suo team e, alla fine, ha scelto di chiudere le porte a Sainz e Alonso, lanciando nel circus Kimi Antonelli. Il diciottenne italiano porterà in alto la bandiera tricolore ma potrebbe essere arrivato al grande salto troppo presto. La decisione di Sir Lewis Hamilton non ha generato un terremoto all’interno di Ferrari e Mercedes, ma ha stappato un mercato piloti piuttosto bloccato.