Marini provoca ancora Marc Marquez: le sue parole faranno felice Valentino Rossi

Tra Valentino Rossi e Marc Marquez non correrà mai buon sangue ed è normale che tra il fratello minore del Dottore e lo spagnolo, neo teammate di Bagnaia, non ci sia una simpatia.

Luca Marini è passato dalla Ducati alla Honda, mentre Marc Marquez ha fatto il percorso inverso. Dopo un anno possiamo tirare le prime somme. Il giovane italiano ha chiuso la graduatoria piloti all’ultimo posto, non riuscendo mai a fare la differenza in sella alla Honda RC213V, mentre Marc è arrivato terzo alle spalle degli inarrivabili contendenti alla corona in sella alla GP24. Le performance del nativo di Cervera hanno convinto Dall’Igna e co. a selezionarlo nel team factory al posto di Bastianini.

Un percorso che in tanti avrebbero desiderato fare, dal neo campione del mondo Jorge Martin a Marco Bezzecchi. Si ritroveranno entrambi in Aprilia nel tentativo di mettere i bastoni tra le ruote a Bagnaia e Marquez. Il team manager Tardozzi dovrà essere bravo a gestire il rapporto tra il pupillo di Valentino Rossi e l’otto volte iridato della Rossa. Il pilota torinese è stato quello che è caduto di più e ha pagato i suoi sbagli con la perdita del titolo. Pur vincendo solo 3 GP Martin si è laureato campione del mondo, approfittando delle SR e degli scivoloni del rivale.

Le parole di Luca Marini

“Il bilancio dell’anno, se pensiamo al punto di partenza, è molto positivo. Avrei voluto finire più tardi, ma ho capito subito che sarebbe stato difficile. Ci sono stati dei miglioramenti e i tecnici hanno lavorato molto, quindi la moto ha fatto un grande passo avanti – ha annunciato Luca Marini a Motosan.es – Abbiamo recuperato quattro, cinque decimi, ma ne serviranno altrettanti, speriamo all’inizio del 2025 o nel corso dell’anno. Le cose in fabbrica stanno cambiando e tutti stanno lavorando duro, visto che i piloti hanno dato le informazioni agli ingegneri”.

“Peccato per Bagnaia perché ha vinto tanto. Sfortunatamente, nello Sprint di Barcellona di maggio, è caduto all’ultimo giro e senza quella caduta avrebbe vinto il Campionato del Mondo. In ogni caso, se pensi che il punto in cui ti sei fermato sia peggio, è meglio che si concentri sul 2025, quando avrà l’opportunità di dimostrare che sarà tra i più grandi della storia se riuscirà a battere Marquez, cosa che auguro. È un brutto momento per lui perché anche se ha vinto undici Gran Premi, la gente ricorderà il successo di Jorge”, ha affermato Marini dopo la tappa di Barcellona. Parole che suonano come una provocazione a Marc Marquez e non è la prima volta che il fratello minore di Valentino Rossi si è ritrovato a punzecchiare il rivale.