La previsione del fratello di Valentino Rossi su Marquez spacca il Paddock: fan in rivolta

Sono bastate poche parole pronunciate per scatenare un pandemonio in MotoGP. Scopriamo cosa si è lasciato sfuggire Luca Marini sul prossimo alfiere della Ducati, Marc Marquez.

Che in famiglia Rossi il nome di Marc Marquez riecheggi con un certa regolarità non gradita è cosa ovvia, ma dai contrasti del GP della Malesia sono quasi passati 10 anni. Luca Marini, fratello minore del Dottore, era poco più di un ragazzino ai tempi e mai avrebbe potuto immaginare che sarebbe diventato l’erede del talento di Cervera in Honda HRC.

Al termine di un triennio sotto l’ala protettiva di Valentino in MotoGP, Luca Marini ha scelto di lasciare il team VR46 per firmare con la Casa di Tokyo. L’esperienza in sella alla Desmosedici non gli ha portato grandi benefici nel mondo Honda. Marc Marquez ha scelto di andarsene con un anno di anticipo rispetto alla chiusura di un contratto faraonico perché non avrebbe ottenuto risultati. I fatti gli hanno dato ragione perché nemmeno un esperto rider come Zarco è riuscito a migliorare la situazione.

Marini si è trovato su una sella prestigiosa ma in completa balia di un costruttore che non ha più saputo innovare, surclassato delle novità tecniche portate in pista dalla concorrenza, Ducati in primis. Luca Marini ha ottenuto sin qui soli 14 punti in campionato. In attesa dell’ultimo atto a Barcellona il suo miglior risultato stagionale è stato un dodicesimo posto in Emilia Romagna, bissato anche in Thailandia.

Marc Marquez nel mirino

Lo spagnolo del team Gresini Racing è stato scelto dal management della Casa di Borgo Panigale per i risultati che ha colto nel 2024, oltre che per il marketing. A livello commerciale ricopre una importanza capitale per la MotoGP stessa. Marini è stato interpellato sull’argomento e alla domanda su Ducati in chiave 2025 ha lanciato una bordata che ha fatto discutere.

“Non ne ho idea di come andrà, ma c’è tanto interesse a far vincere di nuovo Marquez, quindi penso che la vittoria del prossimo anno sia già scritta. Però sicuramente Pecco avrà l’occasione della sua vita per confermarsi tra i più grandi della storia. Nel caso in cui dovesse riuscire a battere Marquez e a vincere il Mondiale il prossimo anno, tutti finalmente lo riconoscerebbero per il campione che è. In questo momento credo che non gli sia stato dato abbastanza merito per essere riuscito a vincere due titoli di fila in MotoGP“, ha analizzato Luca Marini. Parole che hanno fatto arrabbiare i fan spagnoli e una parte di quelli italiani.