Sainz e Leclerc scioccati dalla nuova Ferrari: la loro reazione al volante fa il giro del pianeta (VIDEO)

Al volante della F80 i due alfieri della Scuderia Ferrari, Carlos Sainz e Charles Leclerc, si sono divertiti a tutta velocità.

I due piloti della Scuderia Ferrari saranno impegnati nel prossimo weekend a Las Vegas per la terzultima tappa del campionato di Formula 1. Sarà una grandissima occasione per riaprire la contesa nel Mondiale costruttori contro una McLaren che si è rivelata fortissima nella seconda metà di stagione. Per la Rossa sono le ultime fatiche stagionali prima della lunga pausa estiva e prima dell’arrivo, finalmente, dell’attesissimo Lewis Hamilton al volante della monoposto modenese.

Nel frattempo gli attuali alfieri della Rossa si sono sbizzarriti sul tracciato di Fiorano a bordo della nuova hypercar del Cavallino. La F80 è figlia delle evoluzioni tecniche della Rossa in pista e ha avuto un percorso di sviluppo piuttosto lungo e complesso. E’ un concentrato estremo di tecnologia che dovrebbe essere guidato da esperti piloti. Chi più di Charles Leclerc e Carlos Sainz ha la possibilità di giudicare le tecnologie della F80? Dal know-how della Casa di Maranello nel WEC e nella massima categoria del Motorsport è nata una vettura che fa spavento anche da ferma.

La F80 ha ricevuto in dote tutte le migliorie tecniche top della Ferrari degli ultimi 20 anni arrivando alla creazione di un gioiello. Sotto il cofano batte un cuore ibrido che combina un potente motore termico V6 da 900 CV con tre motori elettrici per una cifra complessiva di 1.200 CV che mette i brividi. La F80 si è presentata in tutta la sua bellezza davanti agli occhi dei due piloti di F1 della Scuderia modenese. Leclerc e Sainz non si sono tirati indietro, come potrete vedere nel video in basso, e hanno spinto al massimo la Ferrari più potente di sempre.

Ferrari F80, Leclerc e Sainz alla riscossa

I due alfieri della Rossa una potenza così l’avevano percepita solo in pista. Il monegasco, senza giri di parole, ha definito la nuova hypercar una “bestia”. Il numero 16 ha commentato: “Sembra un’auto da corsa. Una vettura da corsa così prevedibile. Adoro il fatto che non devi sterzare molto per farla voltare. È veloce. È molto rapida. Ma quello che mi piace è che è prevedibile. Questo serve su un’auto come questa affinché le persone godano effettivamente di così tanta potenza, deve essere prevedibile”.

Gli aiuti alla guida permetteranno anche a persone normali, senza l’esperienza dei driver di Formula 1, di guidarla senza troppi patemi. La magia dell’elettronica che è stata apprezzata anche da Carlos Sainz. “La potenza è incredibile. Puoi usare marce lunghe, corte, quello che vuoi. È così bello, con così tanta potenza. Vicino alla F1, è spettacolare”. Lo spagnolo lascerà tra poche settimana la Rossa, ma almeno si è tolto il piacere di provare la F80 sul tracciato di Fiorano.