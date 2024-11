MotoGP, Stoner da che parti stai? Sentite cosa ha rivelato su Martin e Bagnaia

Casey Stoner, campione del mondo nel 2007 con la Ducati, ha raccontato di avere una preferenza tra i due contendenti alla corona.

Sembra passata una vita da quando un ragazzino australiano, al primo anno sulla Rossa, mise nel sacco Daniel Pedrosa su Honda e Valentino Rossi su Yamaha. In termini talento puro solo Marc Marquez, suo erede in HRC, si è avvicinato allo stile di guida di Stoner. Quest’ultimo, dopo i tanti problemi di salute avuti in passato, è tornato a star bene e continua a seguire il mondo della classe regina.

Casey Stoner è stato invitato dal suo storico partner tecnico Nolan all’apertura di EICMA 2024. I colleghi di Motosan hanno avuto la possibilità di fargli qualche domanda alla vigilia della tappa di Barcellona che chiuderà il campionato 2024. Jorge Martin ha messo da parte un bottino di 24 punti in vista dell’ultimo weekend che deciderà la stagione. Al madrileno basteranno 2 punti nella Sprint Race per accumulare un gap irraggiungibile (26 punti) dal rivale italiano.

La Ducati avrebbe interesse a conservare il numero 1 sul cupolino anche nella prossima stagione, quando arriverà, al fianco di Bagnaia, mr. 8 Mondiali Marc Marquez. Quest’ultimo è tornato a sorridere dopo gli anni difficili in Honda a causa degli infortuni e proverà a concludere la sua prima annata in Ducati al terzo posto della graduatoria.

L’opinione di Stoner sui litiganti ducatisti

Il due volte campione del mondo Casey Stoner si unirà a una formazione d’élite di piloti leggendari per un evento di quattro giorni che promette spettacolo. Dopo tantissimi anni fermo ai box, l’australiano tornerà a sentire il brivido della velocità. Sulla lotta tra Bagnaia e Martin ha le idee chiare: “Negli ultimi due o tre anni sono sempre stati al top. L’anno scorso Jorge Martin ha commesso qualche errore e quest’anno è stato Pecco a sbagliare nei momenti chiave. Pecco deve vincere la gara e aspettare di vedere cosa succederà con Jorge, e spero davvero che Jorge Martin abbia un po’ di fortuna. Aspetteremo l’ultima gara per capire cosa accadrà. Penso che Jorge meriti di essere campione quest’anno”.

Casey ha nominato il suo preferito. Ora spetterà allo spagnolo del team Pramac rispondere presente. “Marc Marquez? È difficile conoscere le differenze tra i modelli 2023 e 2024, possono dire che ci sono stati dei cambiamenti sulla moto ma quando Marc Marquez arriverà l’anno prossimo, penso che la moto non sarà così diversa […] Vedremo cosa succederà, ma onestamente penso che Marquez vincerà il titolo MotoGP nel 2025, perché attualmente è il miglior pilota. Naturalmente a patto che i regolamenti o l’elettronica non interferiscano troppo con le moto, visto che ogni volta il pilota è meno importante della moto”.