Red Bull ha scelto il nuovo compagno di Verstappen: l’annuncio fa tremare Perez

Le pessime performance di Sergio Perez hanno aperto a degli scenari a dir poco assurdi per la squadra austriaca. Scopriamo chi potrebbe essere il futuro teammate di Verstappen.

Sergio Perez, lo scorso giugno, ha firmato un prolungamento biennale con la Red Bull Racing. Nel caos generale che stava investendo il team anglo-austriaco il messicano si è ritrovato a firmare un ricco contratto. Una decisione del team principal Christian Horner che si è rivelata essere un enorme sbaglio. Da quando ha firmato il rinnovo Perez non solo non ha più vinto, ma non è nemmeno più salito sul podio.

La Red Bull Racing, salvo improbabili colpi di coda, abdicherà in favore di Ferrari o McLaren. Molta della responsabilità è di Perez che non ha mai fatto risultati strepitosi in carriera, ma almeno riusciva ad eccellere nei tracciati cittadini. Il nativo di Guadalajara è stato umiliato da Verstappen in questa annata. Quest’ultimo, nonostante i limiti della vettura, si potrebbe laureare per la quarta volta campione del mondo. In questo scenario la RB si sta guardando intorno in vista della prossima stagione.

Red Bull Racing, spunta un nuovo nome per il dopo Perez

In Toro Rosso hanno fatto a meno dell’esperto Daniel Ricciardo per puntare sul giovane Lawson al fianco di Tsunoda. Né il giapponese né il neozelandese sarebbero i prescelti per sostituire Perez nel 2025. Nelle ultime ore è rimbalzato, sui principali magazine del settore, il nome di Franco Colapinto. La Red Bull Racing si sarebbe messa sulle tracce del giovane argentino dopo le ottime performance al volante della Williams.

Il debutto nel circus di Colapinto è stato da applausi. Il 21enne in 4 GP corsi sin qui ha raccolto 5 punti, chiudendo ottavo in Azerbaijan e decimo negli Stati Uniti. I motivi di interesse per la figura di Colapinto per il drink team sono diversi. Il primo è stremente connesso alle prestazioni di scarso livello del messicano, ma anche legato ad una penuria di alternative. La RB è Max-dipendente ma il 60% del merchandising prodotto dalla Red Bull è venduto sul mercato Centro-Sudamericano, superando anche i numeri del campione del mondo in carica.

Per questo motivo Colapinto rappresenterebbe un investimento anche commerciale. Con l’imminente addio della Honda Yuki Tsunoda non avrà spazio in RBR e Lawson potrebbe rappresentare un prospetto tra 2 anni. L’argentino, subentrato a Sargeant, ma chiuso dall’arrivo di Sainz in Williams non avrebbe nulla da perdere e potrebbe accettare anche un annuale a cifre basse. Per la RB, sul piano finanziario, sarebbe una operazione molto vantaggiosa.