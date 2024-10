BMW GS può cominciare a tremare, la nuova turistica Suzuki ha tutto: il costo poi è davvero irrisorio

Il marchio Suzuki vuole fare la voce grossa e svela al mondo la sua nuova sport tourer. Ecco perché può puntare in alto.

Quello delle due ruote è un mercato sempre più competitivo, nel quale ci sono novità quasi giornalmente. La Suzuki ha svelato al mondo la sua nuova GSX-S 1000 GT, la nuova sport tourer top di gamma, che ha le caratteristiche per svettare sulle concorrenti. Da chi l’ha provata, come da parte degli esperti del sito web “InSella.it“, sono arrivati dei giudizi molto positiva, dal momento che risulta essere comoda e prestazionale, con un cupolino molto protettivo.

Emergono, anche a vista d’occhio, le alette aerodinamiche arrivate grazie allo studio nelle competizioni, ed ormai sono parte integrante anche dei modelli stradali. Sul frontale compaiono due piccoli fari a LED con sopra le virgole che contengono le luci diurne DRL. Ci sono due tipologie di visualizzazione per il cruscotto TFT a colori, che può essere adattato alle esigenze del giorno e della notte. La nuova creatura di casa Suzuki ha un joystick molto pratico ed intuitivo per dare la possibilità a chi è in sella di selezionare le varie funzioni.

Suzuki, tutto sulla nuova GSX-S 1000 GT

Chi l’ha provata ha evidenziato anche degli aspetti negativi, come lo scarso spazio sotto la sella per caricare gli oggetti, ma anche un peso molto elevato che pesa negli spostamenti in città. La Suzuki GSX-S 1000 GT si distingue anche per un’ottima potenza ed una posizione di guida comoda, che permette al conducente di non affaticarsi durante la guida. In generale, è una sport tourer pienamente promossa.

Molto interessante il motore, un 4 cilindri da 999 cc di cilindrata con potenza massima di ben 141,8 cavalli ad 11.000 giri al minuto, ed è molto ricco anche il pacchetto elettronico. Esso comprende, di serie, l’acceleratore ride-by-wire, tre mappature del motore, cambio elettronico e cruise control. ABS e controllo di trazione non sono di tipo cornering, ed il terminale di scarico pare fornire un ottimo sound a chi è ai comandi.

Per quanto riguarda il prezzo, la nuova creatura di casa Suzuki viene a costare 15.990 euro, tutto sommato, in linea con le concorrenti. La guida è molto comoda e fluida e le prestazioni sono di primissimo livello. Durante la prova, è stata toccata una velocità massima di 238,6 km/h, ma può spingersi anche oltre, e questo è sicuramente apprezzato da chi ama le alte prestazioni.