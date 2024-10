FIAT, vi ricordate la mitica X1/9? Ora si sogna il suo ritorno, trapelano immagini sul web (VIDEO)

La FIAT X1/9 è stata giudicata la più bella vettura di sempre della casa di Torino, ed ora si sogna un suo ritorno. I dettagli.

Secondo una classifica redatta dal sito web “Dazeroa100.com“, la FIAT X1/9 viene considerata l’auto più bella mai prodotta dalla casa di Torino, grazie alle sue linee pulite ed aerodinamiche, il mix perfetto tra eleganza e sportività. Si trattò di una vettura di tipo targa a motore centrale, che risale ormai a diversi anni fa. Venne infatti prodotta tra il 1972 ed il 1989, e fu discendente dell’Autobianchi A112 Bertone Runabout, una barchetta disegnata da Marcello Gandini.

Questa vettura fu svelata al Salone di Torino del 1969 e fu accolta molto positivamente dalla critica, e la FIAT X1/9 fu presentata al Parco delle Madonie sul tracciato della Targa Florio, assieme alla 124 Abarth Rally. Utilizzava la meccanica della 128 Coupé, che però fu spostata al posteriore. Era dotata di un robusto roll-bar centrale, con motore trasversale a 4 cilindri.

Su questo fronte, era spinta dalla potenza massima di 75 cavalli, con il telaio che era derivato dalla cugina, la Lancia Stratos. Anche lei, come va sempre ricordato, era stata disegnata da Gandini. La velocità massima della X1/9 era ottima per l’epoca, visto che toccava facilmente i 180 km/h. Lo scatto tra 0 e 100 km/h, invece, veniva completato in 10 secondi netti. A questo punto, andiamo a scoprire un progetto molto interessante, che riguarda un tanto agognato ritorno sul mercato della splendida vettura targa della casa di Torino.

FIAT, ecco come potrebbe essere la nuova X1/9

La gamma FIAT di oggi è influenzata dalle decisioni del gruppo Stellantis, che sta puntando quasi totalmente sugli Urban SUV. Tuttavia, c’è chi non smette di sognare, come il designer Tommaso D’Amico, che tempo fa pubblicò sul proprio canale YouTube questo splendido video. In esso, è contenuto il render di una futura X1/9 rivista in chiave moderna, dotata di linee davvero splendide, con tecnologie d’avanguardia sia a livello meccanico che negli interni, con un sistema di infotainment di ultima generazione.

Sul fronte motoristico, ha puntato su un portentoso FireFly modulare 4 cilindri da 1,3 litri e 210 cavalli di potenza massima, con cambio meccanico. A differenza della FIAT X1/9 originale, ha spostato il motore anteriormente, ed anche la trazione è anteriore. Purtroppo, si tratta per il momento di un’idea dell’autore, ma non c’è alcun progetto in atto da parte della casa di Torino. Chissà che in futuro le cose non possano cambiare.