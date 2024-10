Come cambia la F1 del futuro: riviste le regole per il 2026, arrivano nuove modifiche

La F1 presenterà una notevole rivoluzione tecnica nel 2026, e nelle ultime ore, sono stati comunicati alcuni cambiamenti in chiave futura.

Il mondiale di F1 targato 2024 sta per regalarci un finale di stagione tutto da seguire, con 6 gare e 3 Sprint Race ancora da disputare. La McLaren è in fuga nel mondiale costruttori, che pare già assegnato al team di Woking. Tutto aperto nel piloti, dove Max Verstappen ha 52 punti di vantaggio su Lando Norris, che grazie alla superiorità tecnica della MCL38 potrebbe seriamente farsi sotto nel finale, a cominciare dal fine settimana di Austin.

La McLaren ha capito perfettamente come far funzionare queste F1 ad effetto suolo, che quest’anno sono state in grado di mettere in difficoltà tutti, persino quella Red Bull che pareva inarrivabile. Nel frattempo, i grandi capi del Circus si sono riuniti per discutere dei regolamenti 2026, ai quali sono stati apportati diversi correttivi.

F1, niente gara dei rookie alla fine di quest’anno

In quel di Faenza, presso il quartier generale della Racing Bulls, si è riunita la F1 Commission, che ha reso noti alcuni cambiamenti per il futuro della massima formula. Si è scelto di rinviare al prossimo anno la Sprint Race prevista per i rookie ad Abu Dhabi, che si sarebbe dovuta svolgere durante i test successivi alla gara finale del campionato.

L’aggiornamento finale ai regolamenti 2026 verrà reso noto giovedì 17 ottobre, ma per il momento, sono già state comunicate alcune modifiche rispetto a quello che sapevamo. L’obiettivo è quello di semplificare il regolamento sportivo, puntando anche ad un incremento di performance. In base alle prime simulazioni, le monoposto 2026 erano apparse troppo più lente rispetto a quelle attuali, soprattutto sul fronte aerodinamico.

Le power unit, come già noto, avranno molta più potenza dalla parte elettrica, passando dagli attuali 160 cavalli ai futuri 470, con l’eliminazione dell’MGU-H, in modo da semplificare la vita soprattutto ad Audi, che aveva chiesto questa modifica per entrare in F1. Il peso delle vetture scenderà dai 798 kg attuali a 768, nonostante l’aumento di peso di 30 kg dei nuovi motori.

Questo aumento verrà compensato da telai e pneumatici più leggeri, e le nuove monoposto saranno anche più piccole e strette rispetto ad oggi. Saranno 9 i giorni di test pre-stagionali, numero che triplicherà quello dei 3 giorni odierni. Verranno svolte 3 sessioni da 3 giorni ciascuna, e ad oggi non è ancora chiara la loro location. Tra un paio di settimane avremo ulteriori dettagli.