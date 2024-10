Spia motore, cosa fare se si accende? Con questo trucco si risolve tutto e non hai bisogno del meccanico

La spia del motore si può accendere per svariati motivi, ed oggi proveremo a capire cosa fare per risolvere. Tutti i dettagli.

L’affidabilità è uno degli aspetti più importanti nel processo di acquisto ed utilizzo di un’auto, dal momento che al giorno d’oggi, la manutenzione risulta essere molto costosa. Inoltre, le vetture odierne sono meno affidabili rispetto al passato, ed è per questo che occorre sempre verificare che tutto sia al proprio posto, per evitare che un piccolo problema possa scaturire degli effetti devastanti. In tal senso, è sempre bene controllare che la spia del motore non si accenda.

Il motore è il cuore della nostra auto, ed in caso di guasti ad esso, sarà impossibile proseguire nel migliore dei modi i nostri spostamenti. La spia gialla del motore può avere tanti significati differenti, segnalandoci un’avaria che va tenuta sotto controllo. Andiamo a scoprire quali potrebbero essere le cause della sua comparsa sul cruscotto.

Spia motore, ecco cosa devi sapere

Sul sito web “Virgilio.it“, sono state spiegate le varie cause dell’accensione di una spia motore di colore giallo, ed ora ve le andremo a riportare nel dettaglio. Importante sottolineare che quando la spia è fissa è necessario un controllo da un meccanico, ma il problema è meno grave. Al contrario, quando la spia lampeggia c’è un pericolo imminente ed occorre intervenire subito.

Errore nel sistema di emissioni : Emergono in caso di problemi con il catalizzatore, in sensore di ossigeno ed il filtro antiparticolato;

: Emergono in caso di problemi con il catalizzatore, in sensore di ossigeno ed il filtro antiparticolato; Guasti alle candele : Se difettose o sporche, causano una combustione inadeguata, ed aumentano sia le emissioni che i consumi;

: Se difettose o sporche, causano una combustione inadeguata, ed aumentano sia le emissioni che i consumi; Problemi con il sistema di alimentazione : Si verifica quando la pompa del carburante è guasta;

: Si verifica quando la pompa del carburante è guasta; Problemi elettronici : Il computer di bordo del veicolo presenta anomalie, e si verificano anche quando ci sono dei malfunzionamenti nei sistemi elettrici;

: Il computer di bordo del veicolo presenta anomalie, e si verificano anche quando ci sono dei malfunzionamenti nei sistemi elettrici; Perdite : Esse si verificano nei condotti di aspirazione dell’aria, ed influenzano in maniera negativa la miscela composta dall’aria e dal carburante;

: Esse si verificano nei condotti di aspirazione dell’aria, ed influenzano in maniera negativa la miscela composta dall’aria e dal carburante; Problemi nel sistema di accensione: Legati a danni nel distributore o alla bobina di accensione.

Per risolvere questi problemi, nella maggior parte dei casi, è necessario recarsi dal meccanico, ma ci sono anche alcuni metodi fai-da-te che possono risultare molto efficaci. Ad esempio, si può scollegare e ricollegare la batteria e vedere se la spia motore si spegne, senza dimenticare il vecchio metodo del clacson che va suonato per 30 secondi, facendo scaricare l’elettricità che si accumula nel condensatore.