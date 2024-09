MotoGP, GP Thailandia Sprint Race: Bagnaia accorcia nel Mondiale, disastro Martin

Per Bagnaia una Sprint Race da favola con una vittoria che gli ha permesso di accorciare nella classifica iridata grazie a un errore di Martin.

Sprint Race molto combattuta in Thailandia in MotoGP, con Bagnaia e Martin, in maniera diversa, ancora una volta protagonisti. Il rider italiano per effetto del risultato finale di questa gara è riuscito nuovamente ad accorciare sullo spagnolo nella classifica Mondiale. Ora la lotta per il titolo diventa sempre più emozionante. Di seguito il racconto della Sprint.

Partenza a bomba di Pecco Bagnaia che pronti via si prende la seconda piazza alle spalle di Martin che scatta dalla pole senza alcun problema. Subito un colpo di scena con lo spagnolo della Pramac che scivola poco dopo l’inizio della Sprint, ma riesce a rialzarsi piazzandosi in ultima posizione. Inizio concitato con la caduta anche di Mir e Raul Fernandez finisce fuori pista.

Apoteosi Ducati: si prendono tutto

Bagnaia prova a dettare il ritmo, mentre alle sue spalle si crea un gruppo di 4 piloti con Bezzecchi, seguito da Marc Marquez, Acosta e Bastianini. I primi quattro limano il tempo record di questa Sprint ad ogni tornata. A 7 giri dal termine errore di Bezzecchi, che mentre era praticamente incollato a Pecco sbaglia una frenata e scivola al 4° posto.

Al penultimo giro Bastianini rompe gli indugi su Marquez e lo supera con una grande manovra. Il rider italiano dopo un’intera Sprint vissuta costantemente su tempi da qualifica riesce a prendersi la seconda piazza. Davanti, invece, Bagnaia scappa letteralmente via. Buona rimonta di Martin che nonostante la scivolata chiude al 10° posto. Nelle prime 5 posizioni 5 Ducati e soprattutto doppietta incredibile per il team factory.