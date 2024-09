FIAT, torna la mitica Croma? La versione sportiva è estrema ed ha un particolare che la rende unica (VIDEO)

La FIAT Croma è un’auto rimasta nel cuore degli amanti della casa di Torino, ed ora si pensa ad un suo ritorno.

Tra il 1985 ed il 1996, la FIAT si occupò della produzione dell’ultima, vera ammiraglia della propria storia, la mitica Croma, nata per rimpiazzare l’Argenta. L’obiettivo era quello di riscattare i risultati di vendita deludenti di quest’ultima, producendo una berlina all’avanguardia e ricca di novità sul fronte tecnico e stilistico. Prima di tutto, si decise per la scomparsa della trazione posteriore, in favore di quella anteriore.

L’auto si sarebbe dovuta chiamare Chroma, ma poco prima del lancio, fu lo stesso Gianni Agnelli a decidere per l’eliminazione della H, trasformando il nome in Croma. La vettura derivò per molti aspetti dalla Lancia Thema, risparmiando tempo e denaro nella fase di sviluppo, mentre l’assemblaggio avvenne presso lo stabilimento di Mirafiori, alle porte di Torino.

La linea della FIAT croma fu sin da subito accolta positivamente, vista l’eleganza che era possibile ritrovare in ogni dettaglio, sia negli esterni che nell’abitacolo. Nel 2005, ne venne realizzata una nuova versione, che non ottenne lo stesso successo di quella originale. Ma a questo punto, è bene introdurre l’argomento odierno, che fa sognare un ritorno della Croma, rivista in una versione più sportiveggiante.

FIAT, ecco il render della Croma GTSa

Sul canale YouTube di Tommaso D’Amico, che da sempre ci delizia con le sue creazioni, possiamo ammirare il render della FIAT Croma GTSa, vale a dire una rivisitazione in chiave moderna della storia berlina, e come si può comprendere anche dal nome, si parla di una versione più sportiva di questa ammiraglia.

Secondo la descrizione dell’autore, il progetto si basa su un assetto accattivante, che punta all’ottimizzazione di ogni singolo elemento in funzione di un’aerodinamica funzionale. A spingerla viene immaginato un motore 2.2 turbo AT8 a benzina da ben 350 cavalli, una potenza che le auto della casa di Torino non hanno mai toccato in passato. Il cambio è automatico con trazione posteriore, non rifacendosi, sotto questo aspetto, alla Croma nata negli anni Ottanta.

Sul fronte delle dotazioni, viene aggiunta la possibilità di optare per cerchi in lega da 18″ e delle colorazioni molto interessanti sul fronte della carrozzeria. Per onor di cronaca, è bene ricordare che la FIAT non sta assolutamente pensando al ritorno della Croma, e che il progetto che vi abbiamo presentato è frutto della fantasia dell’autore. In ogni caso, sarebbe splendido rivedere all’opera un’auto così bella.