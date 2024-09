F1 GP Singapore, Gara: Norris padrone assoluto, le Ferrari rimontano

La F1 dà spettacolo nella notte di Singapore, con il trionfo di Lando Norris, seguito da Verstappen e Piastri. Quinto Leclerc.

Superiorità disarmante per Lando Norris e la McLaren in quel di Singapore, dove si è assistito ad un dominio assoluto da parte del tandem britannico. Lando è ora a -52 dalla Red Bull di Max Verstappen nel mondiale, con l’olandese che ha limitato i danni come meglio non avrebbe potuto. Il team di Milton Keynes dovrà comunque reagire, perché contro questa McLaren c’è bisogno di fare un passo in avanti.

Il mondiale costruttori è ormai chiuso, visto il terzo posto di Oscar Piastri che permette ai ragazzi di Andrea Stella di allungare pesantemente in classifica. Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno chiuso al quinto ed al settimo posto, sfruttando una buona tattica da parte della Ferrari. Quarto George Russell con la Mercedes, mentre il compagno di squadra Lewis Hamilton è giunto sesto. Buono l’ottavo posto di Fernando Alonso con l’Aston Martin, davanti alla Haas di Nico Hulkenberg ed a Sergio Perez che ha completato la top ten.

F1, buona la rimonta delle due Ferrari

La notte di Singapore accoglie la F1 per il 18esimo atto del mondiale targato 2024. Lando Norris riesce finalmente a scattare alla perfezione, tenendosi il primo posto davanti a Max Verstappen. Charles Leclerc guadagna una posizione su Yuki Tsunoda e sale ottavo, mentre Carlos Sainz perde due piazze e scivola 12esimo, ritrovandosi imbottigliato nel traffico.

Il passo della McLaren di testa è assolutamente eccezionale, rifilando distacchi abissali al campione del mondo che non può far altro che amministrare la seconda posizione. Si sfidano sul passo le due Mercedes, con Lewis Hamilton su gomma Soft che tiene alle spalle George Russell ed Oscar Piastri, entrambe con le Medie come tutti gli altri.

Prova a cambiare tattica la Ferrari che anticipa la sosta con Sainz, il quale monta le gomme Dure. Leclerc fa l’opposto ed allunga di parecchio lo stint, cosa che nel finale gli permette di rimontare addirittura sulle Mercedes, sino ad un ottimo quinto posto. Norris non ha rivali, anche se in un paio di occasioni arriva anche a toccare il muretto, rischiando seriamente di danneggiare la sua MCL38.

Il passo del team di Woking è devastante anche con Piastri, il quale scavalca le Mercedes grazie ad una gomma più fresca, chiudendo terzo dietro a Verstappen ed al compagno di squadra. Leclerc è quinto con Sainz settimo, con un mondiale che ormai è riservato solamente a Red Bull e McLaren. Prossimo appuntamento ad Austin il 20 di ottobre.