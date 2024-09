F1 GP Singapore, Qualifiche: Norris batte Verstappen, Ferrari disastrose

La F1 sbarca a Singapore e la pole position va a Lando Norris, che precede Verstappen e le Mercedes. Ferrari in quinta fila.

Sesta pole position nella carriera F1 di Lando Norris, assoluto dominatore delle qualifiche di Singapore. Il britannico conferma la superiorità della MCL38, girando in 1’29”525, ma la sua festa è smorzata dallo strepitoso secondo posto della Red Bull di Max Verstappen. Il campione del mondo ha trovato il guizzo nel momento più importante, tenendosi dietro le sorprendenti Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell.

Questa volta delude e non poco Oscar Piastri, che si becca oltre quattro decimi dal compagno di squadra, davanti al poderoso Nico Hulkenberg con la Haas ed all’Aston Martin di Fernando Alonso, mentre il settimo tempo è di Yuki Tsunoda con la Racing Bulls. Come avrete capito, non c’è una Ferrari nelle prime quattro file, in una qualifica da incubo per la SF-24.

Nona posizione per Charles Leclerc, che si è ritrovato con il tempo del Q3 cancellato per track limits, ma il risultato non sarebbe stato troppo diverso, visto che aveva piazzato il settimo tempo. Carlos Sainz chiude la top ten dopo un incidente, in quello che è forse stato il sabato peggiore di tutta la stagione.

F1, la Ferrari torna a deludere

Nella notte di Singapore va in scena lo spettacolo del mondiale di F1, con il Q1 che ripropone quanto si era già visto nelle ultime libere. Lando Norris sale in cattedra con la McLaren, mentre le Ferrari non riescono a brillare e sono nelle retrovie. Viene eliminato Daniel Ricciardo con la Racing Bulls, seguito dall’Aston Martin di Lance Stroll. Niente da fare per l’Alpine di Pierre Gasly, che si mette alle spalle solamente le Kick Sauber di Valtteri Bottas e Guanyu Zhou.

Nel Q2 non mancano le delusioni, con le Williams che tanto bene avevano fatto nelle libere che vengono eliminate. 11esimo tempo per Alexander Albon, di soli 7 millesimi davanti ad un ottimo Franco Colapinto. Disastroso Sergio Perez 13esimo con la Red Bull, davanti alla Haas di Kevin Magnussen e ad Esteban Ocon, che al volante dell’Alpine non avrebbe potuto fare di meglio.

Il Q3 si apre nel peggiore dei modi per la Ferrari, con Carlos Sainz che si schianta nel giro di lancio, vanificando tutte le ambizioni di primi posti. Charles Leclerc chiude nono una qualifica da incubo, mentre Lando Norris si prende la pole position davanti a Max Verstappen e Lewis Hamilton. Alle 14:00 di domani la partenza della gara.