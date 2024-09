Red Bull vuota il sacco, è un disastro: McLaren gongola, ecco ora cosa faranno

In casa Red Bull è tempo di bilanci e non sono propriamente positivi. Helmut Marko ammette delle criticità della vettura.

La Red Bull è in crisi, e lo dimostrano i dati di queste ultime settimane. La Casa austriaca è passata in poche settimane da essere una macchina schiacciasassi a scivolare addirittura dietro McLaren, Mercedes e Ferrari. L’impressione è che quelle poche prestazioni degne di nota siano solo frutto dell’estro di Verstappen, che però non si tira indietro quando deve criticare la macchina.

In queste ultime gare l’olandese ha più volta attaccato apertamente la proprio monoposto per i comportamenti che ha in gara. La preoccupazione è tanta anche perché Lando Norris e la McLaren sono molto competitivi e stanno mettendo il fiato sul collo a Max.

Red Bull, Helmut Marko ora dice tutto

Se da un lato però nella classifica piloti, per il momento, il vantaggio è ancora incoraggiante, lo stesso non si può dire per quella costruttori. Lì infatti McLaren è decisamente vicina e persino Ferrari, vista la distanza, può cullare il sogno. Perez, infatti, in queste ultime settimane non è riuscito a replicare le prestazioni del suo compagno di team. Questo ha naturalmente pesato sul punteggio finale.

Dopo tante voci però stavolta, come riportato da racingnews365.com, a confermare i problemi Red Bull ci pensa Helmut Marko, che ha affermato: “A partire da Miami è successo qualcosa. Da quel momento in poi le vittorie che abbiamo ottenuto sono state per merito della classe di Verstappen. Abbiamo tantissimi dati, ma non abbiamo idea di cosa abbiamo sbagliato. Fortunatamente prima di Baku c’è una settimana di stop. A Monza non abbiamo potuto fare nulla, ma la situazione sta diventando seria e la complessità della F1 attuale non facilita le cose”.

Insomma a quanto pare la situazione non è per niente sotto controllo e la paura di perdere questo Mondiale che sembrava già in tasca è forte. Staremo a vedere nelle prossime settimane se gli sforzi degli austriaci porteranno alla fine a qualcosa di diverso a Baku.