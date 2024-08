Dopo 20 anni lava la sua Lamborghini: ecco cosa esce fuori (VIDEO)

In una clip che sta facendo il giro del mondo si può vedere una Lamborghini Countach completamente rimessa a nuovo dopo 20 anni.

Parli di Lamborghini e pensi subito alla velocità. L’auto italiana, dal 1998 di proprietà della Volkswagen, in questi anni non ha quasi mai sbagliato un colpo, mettendo al mondo, alcune delle vetture più iconiche in assoluto. Eppure, come molti sanno, la nascita di questo Brand viene fatta risalire ad una disputa tra l’omonimo fondatore ed Enzo Ferrari.

A quanto pare Lamborghini ebbe da ridire su una delle vetture del Drake provando ad avanzare dei suggerimenti. Quest’ultimo per tutta risposta gli disse che non capiva niente visto che lui si occupava di trattori. Naturalmente l’idea di creare una vettura sportiva non venne al futuro patron della Lambo solo per una semplice ripicca. La leggenda però come sappiamo si mischia spesso alla storia.

Lamborghini Countach restaurata dopo 20 anni

Una delle Lamborghini più belle è sicuramente la Countach che è anche la protagonista del video che qui sotto vi mostreremo. Nata nel 1971 restò in produzione sino al 1990. Una vettura capace di raggiungere i 309 km/h e percorrere da 0 a 100 in appena 5,4 secondi. Un vero e proprio mostro che fece impazzire all’epoca gli amanti della velocità.

In un video di Larry Kosilla sul canale YouTube AMMO NYC sta facendo letteralmente il giro del mondo perché mostra il lavaggio di una Lamborghini Countach, che addirittura non veniva toccata da ben 20 anni. L’auto purtroppo si trovava in uno stato di totale abbandono. Un vero e proprio dolore per gli occhi e per il cuore. Il lavoro dello youtuber però è stato davvero raffinato lavando l’auto esternamente ed internamente, occupandosi di ogni minimo dettaglio.

In un primo momento la Lamborghini Countach era così tanto coperta di polvere da rendere difficile il riconoscimento del colore di questo splendido bolide. Ricordiamo infatti che proprio lo sporco può creare seri danni alla vernice qualora non si intervenga in maniera tempestiva. Grazie all’utilizzo di prodotti specifici però quelli di AMMO NYC hanno ripristinato la supercar portandolo al suo antico splendore. Un rosso acceso che fa venire voglia di mettersi a sfrecciare con lei per strada solo a vederla.