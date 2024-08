Addio alla Smart: nulla sarà più come prima

La Smart è un marchio iconico, con la casa tedesca che però ha chiuso per sempre una pagina epica della propria storia.

Ci sono delle automobili che riescono a entrare come poche nell’immaginario collettivo, dimostrandosi così uniche nel proprio genere. Uno di questi esempi è legato alla Smart, un marchio che ha provato a rivoluzionare la viabilità, con un modello di modeste dimensioni e che allo stesso tempo garantiva prestazioni e qualità in strada e in Italia ha spopolato.

Le grandi idee di marketing di Mercedes Italia hanno permesso alla Smart di non essere più considerata come una “scatoletta”, ma è passato il concetto che questa potesse essere visto come un marchio di lusso. La Smart ha avuto così la Fortwo una realtà unica nel proprio genere, con quel design che le ha dato modo anche di entrare a far parte del MoMa di New York.

Complessivamente sono stati ben 650 mila coloro che in Italia hanno deciso di mettere mano su questo modello, con Roma che si è rivelata la “Smart City” per eccellenza. Sono state oltre 200 mila le vetture Fortwo che hanno riempito le strade della Capitale, ma ora è tempo di guardare al futuro e questo modello non sarà più nelle strade, ma prima di dirle addio era necessario un ultimo tango.

Ultima Smart Fortwo venduta: grande evento a Milano

La rivalità tra Roma e Milano va avanti anche con le Smart, con il capoluogo lombardo che non avrà venduto tante Fortwo come nella Capitale, ma vanta, nella concessionaria Merbag di Via Daimler 1, l’ultimo storico modello nuovo venduto in Italia. Ad acquistarlo è stata la giovane avvocatessa meneghina Gaia Pisani, con questa che ha scelto così di virare sulla versione EQ Fortwo.

Questo modello si presenta con una lunghezza da 274 cm, una larghezza da 167 cm e un’altezza da 156 cm, con il motore elettrico che ha modo di erogare fino a un massimo di 56 cavalli, ma il picco del boost è di 82 cavalli. Il picco di velocità della EQ Fortwo è da 130 km/h, con l’accelerazione che è da 11,5 secondi per passare da 0 a 100 km/h.

Un grande evento al quale, oltre a noi di TuttoMotoriWeb, hanno presenziato moltissimi altri colleghi, testimonianza del fatto di come l’addio alla Smart Fortwo rappresenti un grande momento di svolta per Smart e per tutto il Gruppo Mercedes. Un addio che è stato accolto da un lungo applauso da parte di tutti, perché per oltre 25 anni la Smart Fortwo e l’Italia hanno dimostrato un legame davvero straordinario.