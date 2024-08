Gianni Agnelli, la Lancia Delta “speciale” che aveva solo lui: auto unica al mondo

Gianni Agnelli durante la sua vita ha avuto diverse vetture. C’è stata però una Lancia Delta Cabrio iconica che ha fatto la storia.

Gianni Agnelli è sicuramente uno dei personaggi più iconici dell’industria italiana degli ultimi anni. L’Avvocato si è reso protagonista della grande ascesa Fiat, che in pochi anni ha acquistato alcuni dei marchi più importanti italiani come ad esempio Lancia, Maserati e Ferrari. L’imprenditore torinese, in particolare, fu determinante nell’acquisizione del Cavallino Rampante, intercedendo personalmente con il Drake.

Come dicevamo pocanzi tra i marchi acquistati da Fiat in quegli anni c’era anche la Lancia. Un brand glorioso, capace di produrre alcune delle vetture più iconiche della storia. Una di queste è sicuramente la Delta, che ha fatto grandissime cose anche nel mondo dei rally. Anche lo stesso Agnelli era amante di questo modello, al punto che decise di farsene fare uno “speciale”.

Lancia Delta Cabrio, il modello voluto da Gianni Agnelli

Gianni Agnelli è partito dalla Lancia Delta Integrale dei rally per farsi fare un modello davvero unico ed esclusivo. Stiamo parlando della splendida Lancia Delta Cabrio, un modello che è passato dalle 4 alle 2 porte cabrio. Il tettuccio era rimovibile. Di colore grigio (come la sua Ferrari speciale) si distingueva per la capote in tela blu.

Sotto il cofano c’era uno splendido motore 2.000 di cilindrata che sprigionava ben 250 CV. Per creare questo iconico modello ci volle davvero tantissimo tempo. Addirittura impiegarono 6 mesi per realizzarlo, ma il risultato finale fu davvero incredibile. Peccato però che Agnelli restò fedele alla sua Delta solo per poco tempo.

Realizzata nel 1992, come affermò lo stesso Agnelli, venne usata solo per andare a Saint Moritz. La Lancia Delta Cabrio sul crepuscolo dell’estate 1992 divenne subito un pezzo da museo, uno sfizio dell’Avvocato ammirato e desiderato da tutti. La Lancia Delta da par suo conobbe un successo clamoroso in tutto il mondo. L’ultima versione di questo iconico modello è datata 2008-2014, ma con molta probabilità presto vedremo una nuova versione elettrica della Delta. Stellantis, infatti da tempo ha fatto partire un rilancio del marchio Lancia nato con la nuova Ypsilon.