L’ex MotoGP svela il “segreto” di Marquez: c’è di mezzo Valentino Rossi

L’ex MotoGP Alex Hofmann ha parlato del futuro di Marc Marquez e di una questione legata a Valentino Rossi. Parole al miele per Bagnaia.

Marc Marquez e Valentino Rossi sono sicuramente i due piloti che hanno segnato gli ultimi 20 anni del Motomondiale. Basti pensare che in 2 hanno vinto qualcosa come 17 titoli iridati, 13 dei quali solo nella classe regina. Lo spagnolo ha sfiorato la carriera dell’italiano grazie alla longevità di quest’ultimo, che ha corso sino ad oltre 40 anni.

Tra i due però negli ultimi 10 anni non c’è stato di certo amore. Dopo il Mondiale 2015, infatti, si è aperto uno scontro che ha letteralmente diviso tifosi e addetti ai lavori. Oggi però Valentino Rossi non corre più, mentre Marquez è stato molto vicino a dire basta dopo le prestazioni e gli infortuni raccolti in Honda.

Hofmann vuota il sacco su Bagnaia

Negli ultimi mesi però la situazione è cambiata decisamente. Marc, passato intanto in Ducati, ha ricominciato a gironzolare intorno al podio e in Ducati lo hanno “promosso” nel team ufficiale dove l’anno prossimo affiancherà Pecco Bagnaia, manco a dirlo figlioccio sportivo proprio di Valentino Rossi.

Alex Hofmann, ex pilota di MotoGP, intervenuto ai microfoni di Servus TV ha provato ad analizzare quella che sarà la nuova coppia Ducati: “Marc mi ricorda il Valentino dell’epoca. Sa fare la mossa giusta al momento giusto. Pecco per essere percepito come un errore assoluto avrebbe bisogno del carisma di Valentino Rossi, di Marco Simoncelli o della tenacia di Marc, ma non ce l’ha. Pecco però è alla pari dei veri grandi”.

Infine l’ex rider ha rivelato una cosa riguardante Marquez: “A questo punto Marc vuole disperatamente altri 2 titoli per lasciarsi indietro nelle statistiche Valentino Rossi. Secondo me il prossimo anno ha la possibilità di competere per il Mondiale. Per il campionato è positivo il fatto che l’anno prossimo ci siano solo 3 Ducati ufficiali”.