F1, GP Olanda Qualifiche: Norris di un altro pianeta, delusione Ferrari

Qualifiche da urlo in Olanda in F1 con Lando Norris che ha messo in fila Verstappen e Piastri. Pessimo il risultato delle Ferrari.

Giornata decisamente grigia per Ferrari che dimostra ancora una volta di essere diventata la quarta forza di questa F1 alle spalle di McLaren, Red Bull e Mercedes. Ora per la Rossa di Maranello c’è grandissima attesa per Monza dove dovranno arrivare dei pesanti aggiornamenti. Intanto però c’è un weekend in Olanda da portare a termine dignitosamente provando a massimizzare il risultato con quello che si ha disposizione. Di seguito il racconto delle tre manche di qualifiche.

Qualifiche sonnacchiose nelle prime tornate, con Ferrari che sembra avere qualche difficoltà. Davanti Hamilton, le 2 McLaren e Verstappen tutti molto vicini nei tempi. Negli ultimissimi minuti della Q1 si accendono tutti abbassando i propri tempi di molto. Perez si prende la prima posizione davanti a Russell, Sainz e Leclerc. Eliminati da questa prima manche: Ricciardo, Ocon, Bottas, Zhou e Sargeant.

F1, per Sainz ed Hamilton una Q2 da incubo

In Q2 scendono subito in pista le 2 Ferrari per provare a trovare il giusto feeling con una macchina che sembra decisamente nervosa. Quando però arrivano gli altri big le due Rosse scivolano subito indietro. L’impressione è che McLaren, Mercedes e Red Bull, qui in Olanda abbiano decisamente qualcosa in più rispetto alla Casa di Maranello. Dopo la seconda tornata di giri veloci viene fuori un vero terremoto. Chiudono nei primi tre posti Norris, Piastri e Russell. A sorpresa fuori Sainz, Hamilton, Tsunoda, Hulkenberg e Magnussen.

Pronti via in Q3 a dettare il passo ci pensano subito le due McLaren seguite da Verstappen. Nel finale è sfida a colpi di decimi tra i piloti in pista, ma c’è una mostruosa pole di Lando Norris che dimostra ancora una volta la superiorità del team britannico. Dietro di lui il solito Max autore di un grande giro e poi Piastri. Solo 6° Charles Leclerc, grandissima delusione per Ferrari, che attende le novità tecniche in arrivo a Monza.