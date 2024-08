Wolff, frase galeotta: svelato finalmente il sostituto di Hamilton in Mercedes

Toto Wolff ha finalmente annunciato il pilota che affiancherà George Russell in Mercedes nel 2025 e sostituirà il partente Lewis Hamilton.

Questo inverno è stato letteralmente sconquassato in F1 dall’improvviso annuncio di Lewis Hamilton in Ferrari. Il pilota britannico, ormai al crepuscolo della sua carriera, ha deciso di cambiare aria dopo due anni senza successi in Mercedes. Decisiva la spinta del presidente John Elkann, da sempre grande estimatore dell’anglo-caraibico. L’idea da parte della Rossa è quella ci costruire un grande team sfruttando anche il prestigio di un pilota così importante.

Da par suo Hamilton si è tolto l’ultimo sfizio di una carriera stellare, ma soprattutto vuole provare a cogliere qualcosa che lo lancerebbe nell’Olimpo definitivo di questo sport. In caso di Mondiale, infatti, l’inglese diventerebbe il primo pilota a vincere un titolo con la Rossa dopo 17 anni e oltre di digiuno, ma non solo. Diventerebbe anche il primo driver al mondo capace di vincere 8 mondiali in F1 superando Michael Schumacher proprio nell’orticello di casa. Infine, sfizio non da poco, diventerebbe campione con la terza squadra.

Quest’ultimo risultato in particolare non è mai riuscito a nessuno. Solo Juan Manuel Fangio ha fatto meglio vincendo con 4 scuderie diverse: Alfa Romeo, Maserati, Daimler Benz e Ferrari. Negli scorsi mesi si è molto parlato proprio del pilota che avrebbe dovuto sostituire il britannico in Mercedes. Un sedile prestigioso che era stato affiancato anche a Sainz.

Wolff a sorpresa annuncia Antonelli in Mercedes

Wolff da par suo senza nascondersi troppo aveva fatto intendere anche che avrebbe voluto provarci con Verstappen. A quanto pare però il mistero sembra essere definitivamente risolto. Il team principal del Marchio tedesco, infatti, durante un’intervista a The Telegraph si è completamente sbottonato sull’argomento rivelando: “Mi auguro che tutto vada bene il prossimo anno con Kimi e George”.

Parole che sanno di “sentenza”, a questo punto è quindi ufficiale che nella prossima stagione ci sarà il nostro Kimi Antonelli accanto a Russell in Mercedes. Sono anni che si parla del giovane italiano come di un predestinato, staremo a vedere cosa sarà capace di fare in questa immensa occasione. Wolff ha ribadito di aver provato a prendere Verstappen viste alcune situazioni interne alla Red Bull un po’ burrascose.

Allo stesso tempo però ha lasciato intendere che tornerà alla carica per il 2026: “Abbiamo preso una decisione per il 2025, ma ciò non vuol dire che chiudiamo la porta per l’anno seguente”. Insomma a quanto pare Mercedes proverà ancora ad insidiare Max.