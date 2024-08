Spy story in MotoGP? Arrivano pesanti accuse dalla Ducati all’Aprilia

Scoppia un altro scandalo in MotoGP? Trapelano delle clip clamorose che riguardano Ducati ed Aprilia e un curioso caso di presunto spionaggio.

In Austria è andata in scena un’altra gara in solitaria della Ducati. Certo non poteva essere altrimenti, parliamo di un pista che già in passato ha sempre sorriso alla Casa di Borgo Panigale per le sue caratteristiche, figuriamoci adesso che la Rossa ha anche un evidente vantaggio tecnico su tutte le altre. In particolare Nei primi 4 posti hanno chiuso rispettivamente: Bagnaia, Martin, Bastianini e Marc Marquez.

Dopo la gara però sono emersi nuovi dettagli che stanno gettando luce su un fatto accaduto in Austria e che vede coinvolte Ducati e Aprilia. Da qualche ora in rete girano video di Davide Tardozzi che va a muso duro contro una persona del team di Noale. Una scena abbastanza palese perché avvenuta in piena pitlane a favore di telecamere.

Ducati, la rabbia di Tardozzi verso Aprilia

Stando ad un altro video trapelato e a una ricostruzione fatta da motosan.es, questa persona dell’Aprilia si sarebbe avvicinata alla Ducati GP23 di Marco Bezzecchi per fare palesemente dei filmati alla moto. Una situazione davvero surreale, nella clip si vede questo meccanico o tecnico, non è chiaro, passare con un iPad intorno alla moto in maniera molto lenta. A quanto pare Ducati avrebbe accusato la squadra di Noale di aver addirittura scansionato alcune parti della propria moto per carpirne i segreti.

Staf Teknis Aprilia merekam sesuatu di depan Garasi VR46 dengan Tablet. Hal ini yang sempat membuat Davide Tardozzi Murka pic.twitter.com/FntCdrkSZO — tmcblog (@motoupdate) August 21, 2024

In passato abbiamo assistito a spy story clamorose in F1, la più importante è stata sicuramente quella che nel 2007 portò alla squalifica della McLaren per spionaggio ai danni della Ferrari.

Ini dia momen kemurkaan Davide Tardozzi yang tertangkap kamera pic.twitter.com/GhtKsy7REw https://t.co/uRVOCcKPqV — tmcblog (@motoupdate) August 21, 2024

In questo caso la situazione è sicuramente più blanda, ma non è escluso che possano arrivare dei provvedimenti qualora fosse dimostrato che Aprilia abbia effettivamente scansionato parti della Ducati. Sicuramente nella clip si può notare tutta la rabbia di Tardozzi contro l’uomo mandato dal team di Noale a spiare i rivali.