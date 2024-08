Yamaha, altra batosta per Quartararo: l’ammissione lo fa tremare

La Yamaha dà una pessima notizia a Fabio Quartararo. Parole che fanno riflettere per il futuro del rider francese in MotoGP.

Fabio Quartararo sta vivendo uno dei momenti più brutti della sua carriera, ma è un pilota che ci ha sempre abituato ad uscire brillantemente dalle situazioni difficili, lo dice la sua storia. Agli inizi, infatti, era visto come una sorta di predestinato, poi una serie di cattive prestazioni nella categorie minori lo avevano messo in ombra, sino all’incredibile annuncio nel 2018 del suo passaggio in Yamaha l’anno seguente.

In tanti aveva storto il naso davanti a questa promozione. Quartararo però in quell’occasione rispose in pista. Con una moto depotenziata rispetto alle ufficiali fece benissimo al suo primo anno in MotoGP collezionando un buon numero di podi. Nell’anno successivo si confermò ad altissimi livelli, mentre nel 2021 arrivò per lui addirittura il Mondiale.

Brutte notizie da Yamaha per Quartararo

Una cavalcata entusiasmante che sembrava poterlo portare nell’Olimpo dei grandi di questo sport sino alla crisi di prestazioni che ha vissuto Yamaha nella seconda metà del 2022 e che lo ha portato a perdere un Mondiale nel confronto con Bagnaia, che in Germania, a metà anno, sembrava già nelle mani del francese.

Il calo del 2022 però è diventato una caduta libera nel 2023 e un vero e proprio tonfo clamoroso in questo 2024. Le prestazioni di Quartararo sono pessime come d’altronde quelle di tutti i piloti che guidano una Yamaha. Una situazione che accomuna anche l’altra grande giapponese decaduta: la Honda.

Il team di Iwata però non si arrende e proprio per questo ha già investito in Massimo Bartolini, proveniente dalla Ducati, che ai microfoni dei colleghi di Motosprint ha così affermato: “La vittoria? Se siamo fortunati e lo facciamo bene, ci vorranno due o tre anni. Nel 2026 dovremmo essere competitivi. Poi nelle corse le cose possono anche cambiare velocemente”. Quartararo, il cui ultimo rinnovo scadrà proprio nel 2026, stando a queste parole dovrà aspettare di compiere 27 anni prima di tornare sul gradino più alto del podio, insomma parole poco incoraggianti, ma probabilmente era consapevole della situazione quando ha deciso di prolungare il proprio accordo.