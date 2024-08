Bagnaia ultimo scudiero di Valentino Rossi contro Marquez: l’ex MotoGP vuota il sacco

Secondo l’ex MotoGP, Valentino Rossi avrebbe le idee chiare sul futuro di Pecco Bagnaia e sul neo-Ducati Marc Marquez

Marc Marquez rincorre il desiderio di vincere quantomeno un altro titolo iridato. Questo Mondiale, infatti, lo porterebbe ad eguagliare quella che è la sua nemesi: Valentino Rossi. Naturalmente al Dottore non fare piacere e spera nell’apporto di Pecco per far si che ciò non accada mai.

Proprio per Bagnaia l’anno prossimo non sarà un anno facile visto che si ritroverà a dover condividere il box proprio con Marc Marquez. L’impressione è che dietro i sorrisi di circostanza e il rispetto reciproco sbandierato a favore di telecamera, possa covare una battaglia capace sicuramente di entusiasmare i tifosi durante il 2025.

LEGGI ANCHE –> Yamaha, altra batosta per Quartararo: l’ammissione lo fa tremare

LEGGI ANCHE –> Marco Simoncelli, le strazianti parole di papà Paolo: “Abbiamo questa certezza”

Barros, rivelazione a sorpresa su Valentino Rossi

A dire la sua sull’argomento ci ha pensato anche l’ex MotoGP, Alex Barros, che come riportato da Motosan.es, ha così affermato: “Bagnaia è un pilota della VR46, conosciamo tutti l’opinione che Valentino ha di Marquez visto tutto quello che è successo. Ci saranno molte polemiche. Appena saliranno sulla moto la rivalità sarà molto alta tra i due. In questa partita Valentino sicuramente aiuterà Pecco. Sarà una guerra all’interno del box e Ducati avrà molto difficoltà a gestirla”.

Infine l’ex rider ha raccontato di un episodio recente che ha visto protagonista il Dottore: “Sono stato insieme a Valentino ad Interlagos per le gare endurance e abbiamo parlato un po’. Lui ha le cose molto chiare, sa cosa bisogna fare e naturalmente darà una mano a Bagnaia in ogni modo possibile”.

Insomma, stando a quanto dichiarato dall’ex rider, Valentino Rossi darà una mano a Bagnaia per non permettere a Marquez di vincere quel 9° titolo che lo porterebbe alla pari proprio del Dottore. Staremo a vedere, quello che è certo è che sarà assolutamente un duello entusiasmante per tutti gli spettatori quello che andrà in scena nel 2025.