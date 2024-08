Steve McQueen, visto con qualche auto girava? Vale una cifra esorbitante

Terence Stephen McQueen, meglio conosciuto come Steve, è stato uno degli attori più noti d’America. Il suo pallino? Le auto da corsa.

Il nativo Beech Grove, 24 marzo 1930, era un allievo dell’Actors Studio di New York. E’ stato uno dei volti più celebri di Hollywood. Aveva una personalità istrionica e amava il brivido della velocità. Condusse una vita spericolata, diventando un vero mito del cinema tra gli anni ’60 e gli anni ’70.

Insieme a Clint Eastwood era diventato un pioniere dei film d’azione. Era osteggiato dai registi e dai produttori per il suo fare scanzonato ma lavorò tantissimo. McQueen debuttò nel film Lassù qualcuno mi ama (1956) di Robert Wise, ma il suo primo ruolo da attore protagonista lo ebbe nella pellicola Fluido mortale (1958) di Irvin Yeaworth. Nei panni del cowboy Vin, nel western I magnifici sette (1960) di John Sturges, divenne famoso in tutto il mondo.

Talento giovane ed irrequieto del cinema americano, trovò un proprio spazio cinematografico in un’epoca d’oro di Hollywood. Nei panni di John Reese, un ex sergente che viene degradato per insubordinazione e per ubriachezza, fece una interpretazione da applaudi. Ottenne ruoli di grande rilievo e grandi compensi. Grande parte dei soldi guadagnati il rider li ha investiti per l’acquisto di vetture iconiche.

Era un bad boy e già a 12 anni tornò a vivere con la madre a Los Angeles, in California. A 14 anni era già membro di una gang di strada e la madre si vide costretta a mandare il ragazzo presso una scuola di correzione californiana, la California Junior Boys Republic presso Chino Hills. Incominciò a frequentare i corsi di recitazione presso l’Actors Studio di Lee Strasberg a New York.

LEGGI ANCHE -> Il parco auto da sogno di Chris Martin: ecco il garage milionario del cantante dei Coldplay

LEGGI ANCHE -> Il garage segreto di Valentino Rossi: la collezione vale una fortuna

All’asta l’auto guidata da McQueen

Secondo le stime di Mecum la mitica Shelby Cobra potrebbe valere tra 1,25 e 1,5 milioni di dollari (1,1 e 1,4 milioni di euro). Il primo proprietario è stato il produttore di film David L. Wolper, mentre il secondo è stato Elmer Bernstein, che era solito prestare l’auto a McQueen tra il 1965 e il 1967.

L’auto poi venne ceduta ad un collezionista americano, prima di finire in Svizzera nel 2003 e in Inghilterra nel 2006. In totale ha percorso circa 27.000 km. Le condizioni non sono perfette ma sotto il cofano c’è un potente 4.7 V8, associato ad un cambio manuale a 4 rapporti. L’auto è inserita nel Registro Shelby.