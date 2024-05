Il garage segreto di Valentino Rossi: la collezione vale una fortuna

Valentino Rossi non ama solo le due ruote, ma ha un parco auto da impazzire. Nel suo garage segreto a Tavullia ha un tesoro.

Valentino Rossi correrà la 24 Ore di Le Mans. Se qualcuno lo avesse immaginato qualche anno fare sarebbe stato considerato matto. Dopo oltre un quarto di secolo in MotoGP il Dottore ha deciso di mollare le moto per inseguire il sogno di una seconda carriera nell’automobilismo. Il pallino per la velocità il centauro lo ha sempre avuto, sin da quando era bambino e aveva iniziato sui kart.

Durante gli anni nel Motomondiale, il 9 volte iridato si è messo nelle condizioni di imparare su qualsiasi mezzo. Dalle auto da Rally a quelle di Formula 1. Ha debuttato nel GT, nel 2022, in Audi nel team WRT per poi transitare alla BMW. Si è trovato a meraviglia e ha conseguito ottimi risultati in questa annata. Nel suo Ranch il fenomeno di Tavullia conserva delle vetture spettacolari. Ecco cosa vuole fare per la città di Pesaro il Dottore.

Il garage di Valentino Rossi

Una delle auto che ha dato piĂą soddisfazione a Rossi è stata la Ferrari 488 Italia. Il centauro l’ha scelta di colore giallo come i suoi colori. La 488 Italia ha una top speed di 330 km/h e raggiunge i 100 km/h in 3 secondi. Il suo prezzo parte da 210mila euro ed è un bolide su cui la Rossa si trova a meraviglia. La BMW 3 è un’auto che Valentino Rossi ama. Questa M3 ha una potenza di 480 Cv e il suo prezzo parte da 100mila euro. E’ molto facile da guidare secondo Rossi.Â

Il centauro di Tavullia apprezza tantissimo anche la M5. E’ dotata di un motore V8 e 630 cavalli di potenza ed è in grado di essere potente ed elegante. Parte da 145mila euro. L’Audi RS6 è un’altra vettura sportiva che ha fatto le fortune di Valentino Rossi.

Quest’ultimo ha imparato ad andare forte nel GT nella versione LMS della R8. Apprezza tantissimo la qualità teutonica. La vettura equipaggia un motore V8 e il suo costo parte da 140 mila euro circa.

Nella vita di tutti i giorni, sempre con un occhio alle performance, Rossi guida l’Abarth 695 Biposto in edizione speciale. E’ in grado di raggiungere la velocità di 225 km/h. Il costo si aggira intorno ai 40mila euro. Nel video in alto del canale Siw_993 potrete ammirare Corvette e tantissimi altri modelli insospettabili. Non vi vogliamo togliere il gusto di godervi lo spettacolo.