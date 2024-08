Chi produce il motore della Triumph 400? Ecco come stanno le cose

I motori della Triumph non sono tutti prodotti in Inghilterra. Scopriamo chi c’è dietro allo sviluppo delle Triumph 400.

Il marchio inglese creato dal tedesco Siegfried Bettmann, nel 1902, ha fatto la storia. Bettmann era un immigrato tedesco di Norimberga che arrivò in Inghilterra con un grande sogno nel cassetto. Iniziò a creare delle biciclette nel 1884. Tre anni dopo l’azienda creò la New Triumph Co., entrando nell’industria delle bike con il lancio della prima motocicletta.

Con 122 anni di storia è il marchio motociclistico più antico d’Inghilterra. Nel 1920 la Triumph comprò un impianto di produzione di automobili, sempre a Coventry, e si lanciò anche nel mercato delle quattro ruote. Le vetture venivano commercializzate con il marchio Triumph Motor Company, mentre le motociclette e le biciclette portavano il marchio Triumph Cycle Co.

Nel 1936 Jack Sangster della Ariel Motorcycles Ltd comprò la divisione motociclistica del brand, lanciando la Triumph Engineering Co. Ltd. La Triumph divenne anche la moto ufficiale dell’esercito britannico. All’inizio degli anni ’20, Triumph passò le sue attività a Coventry, dove cominciò a creare modelli top. Nel 1951 la Triumph venne ceduta da Sangster ai rivali della B.S.A.. Si trattò di una mazzata ma la tradizione fu portata avanti con il modello Speed Twin 500 cm³ creato da Edward Turner.

Negli anni successivi i tecnici inglesi crearono la mitica Thunderbird, nel 1949, vantando un motore bicilindrico parallelo. Di modelli top sono stati creati tantissimi. Dalla Bonneville alla Tiger, anno dopo anno, il mito della Triumph è cresciuto, arrivando anche alle nostre latitudini. Hanno contribuito anche film con attori come Marlon Brando.

LEGGI ANCHE -> Gruppo Piaggio, sai quali marchi ne fanno parte? Ecco l’elenco completo

LEGGI ANCHE -> Ducati Monster 1100evo al prezzo di una Vespa: si tratta di un vero affare

I motori 400 della Triumph

Il brand inglese ha fatto la storia anche nel motociclismo. Ha vinto numerose edizioni nel TT dell’Isola di Man e nel Rally Dakar. Il tre cilindri da 765 cc, con 140 CV, delle Moto2 è stato messo a punto e sviluppato da Triumph. L’azienda continua a produrre motociclette all’avanguardia, in cui spiccano la Bonneville, la Thruxton e la Street Twin.

I motori sono prodotti anche negli stabilimenti di Chonbouri, in Thailandia, oltre a Hinckley hanno fatto sì che il mito trovasse nuovi adepti. Il nuovo monocilindrico da 398 cc a iniezione trasmette le sensazioni di una Triumph Modern Classic con un sound unico. Triumph Speed 400 presenta le valvole alleggerite e rivestite in DLC che riduce gli attriti, consentendo al motore di raggiungere i regimi più alti.