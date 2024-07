Ducati Monster 1100evo al prezzo di una Vespa: si tratta di un vero affare

Una Ducati Monster 1100evo è venduta ad un prezzo davvero molto competitivo. Tutti i dettagli su questo splendido esemplare.

Trovare la moto giusta non è mai semplice, inoltre se ci si vuole addentrare nel mondo dell’usato il rischio di una truffa è sempre dietro l’angolo. In particolare bisogna fare massima attenzione quando la compravendita avviene con un privato e non con una concessionaria autorizzata. Il consiglio in quel caso e di portarsi sempre dietro qualcuno di molto esperto che possa dare un giudizio sincero sulla moto.

Fortunatamente, da questo punto di vista Ducati viene in soccorso ai propri clienti con un’iniziativa davvero grandiosa. Sul sito del Marchio di Borgo Panigale, infatti, è possibile trovare un’intera sezione dedicata all’usato dove poter acquistare un tutta libertà modelli certificati dall’azienda italiana senza aver paura di truffe o altro.

Tutti i dettagli sulla Ducati Monster 1100evo

Proprio da questa sezione abbiamo pescato un’offerta davvero molto interessante che riguarda una Ducati Monster 1100evo del 2011. L’esemplare in questione, almeno dalle foto, sembra in un ottimo stato di forma ed ha percorso appena 37mila chilometri. Immatricolato nel luglio del 2009 in Italia, ha avuto sinora 2 proprietari diversi.

Il suo motore ha una cilindrata da 1.100 cc e una potenza da 95 CV. Numeri davvero eccezionali per una delle moto più amate in assoluto da tutti gli appassionati. Il mezzo si trova a Lancenigo di Villorba in provincia di Treviso presso il concessionario Manzotti. Il prezzo è di 6.500 euro e si offre la possibilità anche di fare un finanziamento. Insomma davvero un ottimo affare per chi da sempre sogna di guidare una Ducati ma non può spendere cifre esorbitanti.