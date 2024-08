Quanto costano le Abarth? Scopriamo i prezzi di listino

Le Abarth sono modelli di auto molto amati dalla popolazione, ed ora andremo a scoprire i loro prezzi. Ecco i dettagli.

Tra i grandi marchi automobilistici italiani c’è una vasta offerta di auto, che parte dalle utilitarie di casa FIAT sino ad arrivare alle supercar prodotte da Ferrari e Lamborghini. Chi cerca una soluzione intermedia può rivolgersi ad un brand molto famoso ed amato, vale a dire l’Abarth. Si tratta di un brand che venne fondato il 31 di marzo del 1949 a Bologna, per mano dell’ingegnere italo-austriaco Carlo Abarth e dal proprietario terriero Armando Scagliarini, i quali diedero origine ad un vero e proprio mito.

La nascita dell’Abarth fu legata alla volontà di creare una scuderia sportiva, ma con il tempo, divenne una vera e propria casa automobilistica. Deve il proprio successo alla fabbricazione delle sue marmitte, che hanno equipaggiato vetture come Autobianchi, SIMCA, Porsche, FIAT, Alfa Romeo e Lancia. Al giorno d’oggi, questo brand ha diversi modelli nella gamma, ed è arrivato il momento di svelarvi quelli che sono i loro prezzi.

Abarth, ecco i prezzi delle vetture

I modelli di casa Abarth si distinguono per un design molto aggressivo ed un sound che fa sognare gli appassionati, anche se le cose, come purtroppo sappiamo, stanno cambiando. Infatti, il brand dello scorpione ha annunciato che da ora in avanti produrra soltanto auto elettriche, una notizia che gli appassionati non hanno di certo preso per il meglio.

Per quanto riguarda i prezzi, l’Abarth meno costosa è la 500C, che parte da 37.050 euro, così come la 500, e sono le uniche due versioni termiche ancora rimaste nella gamma. La grande novità della casa dello Scorpione, presentata qualche mese fa ma che ancora non è disponibile nei listini, è la 600e, che si basa sull’omonimo modello dei casa FIAT, svelato nel luglio del 2023.

Per la prima volta, l’Abarth avrà nella propria gamma un SUV, in particolar modo, di Segmento B, che sarà anche il modello più potente della propria storia, con ben 240 cavalli a disposizione. Ovviamente, sarà solamente elettrica, con un prezzo che dovrebbe attestarsi attorno ai 50 mila euro. A questo punto, c’è solo da attendere quello che sarà il riscontro sul fronte delle vendite, dopo che la 500 elettrica è stata un vero e proprio flop.