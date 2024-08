Ferrari, arriva la fine: stop definitivo a queste produzioni

La Ferrari ha preso una decisione difficile da accettare per i fan, optando per lo stop alla produzione di diverse auto. Ecco quali.

Momento di grandi cambiamenti in casa Ferrari, la casa di Maranello i cui modelli sono sognati ed idolatrati dagli appassionati di tutto il mondo. Infatti, diversi modelli di supercar usciranno presto dalla produzione, e tra di loro ci sono alcune tra le vetture più belle e performanti in assoluto. Al giorno d’oggi, la casa di Maranello sta operando una profonda ristrutturazione della propria offerta, con tanti modelli nuovi in arrivo ed altri che sono stati da poco svelati.

A maggio sono stati tolti i veli alla nuovissima 12Cilindri, la sostituta della 812 che è ancora dotata di un portentoso motore V12 aspirato posizionato sul frontale, senza alcun sistema ibrido. Nei prossimi mesi saranno tolti i veli anche alla hypercar erede della LaFerrari, che avrà un V6 Plug-In Hybrid, mentre, alla fine del 2025, toccherà alla prima Rossa elettrica della storia. Andiamo a vedere quali vetture saranno presto rimosse dalla produzione.

Ferrari, ecco quali supercar spariranno

Per tutti i modelli di Ferrari, anche i più prestigiosi, arriva il momento degli addii, ed è questo il caso di diverse supercar costruite a Maranello. La produzione della SF90 Stradale e della 812 GTS è vicina, e presto sarà così anche per la Roma e per la 812 Competizione. Si tratta di quattro gioielli che hanno mandato in visibilio i fan negli ultimi anni, ma anche il loro tempo sta ormai per scadere.

La 812 è stata appena sostituita dalla portentosa 12Cilindri, che rinnova la tradizione del motore V12 anteriore completamente aspirato, un classico del Cavallino, La SF90 Stradale è stata svelata nel 2019 per omaggiare i novant’anni dalla nascita della Scuderia modenese, ed è stata prodotta anche in versione cabrio. Quest’ultima, almeno per ora, dovrebbe restare nei listini.

La Ferrari Roma, a propria volta, ha ottenuto un grande successo, ed era nata per celebrare il legame tra il Cavallino e la Dolce Vita, una V8 dalle linee che sono un mix tra eleganza e sportività. Queste quattro auto presto non saranno più prodotte, con la gamma del Cavallino che si avvicina sempre più al mondo dell’ibrido e dell’elettrificazione. Per i fan la notizia è ovviamente triste, ma occorre prenderne atto.