A che età ci si compra una Ferrari? Il dato che emerge sorprende tutti

Le Ferrari sono le auto più desiderate al mondo, ed ora vi porteremo alla scopertà dell’età a cui è più frequente acquistarne una.

Se in F1 la Ferrari si sta rendendo protagonista dell’ennesimo tracollo tecnico-sportivo, accumulando brutte figure a palate, tutto il contrario avviene nel mondo del prodotto, con gli affari che vanno a gonfie vele. Nel 2023 è stato superato l’utile netto di un miliardo di euro, con oltre 13.000 auto vendute, numeri che sembrano essere destinati ad aumentare nel corso di questo 2024, con il titolo in borsa che vola. Tutto, dunque, va per il meglio, con tanti nuovi modelli pronti ad essere svelati.

A maggio è stato il turno della spettacolare 12Cilindri, dotata di un motore V12 posto all’anteriore che ha un sound impareggiabile, un vero e proprio mostro di potenza. A breve sarà presentata l’erede della LaFerrari, mentre per l’ultimo trimestre del 2025 è previsto il lancio della prima elettrica della storia della Ferrari. Nelle prossime righe, vi porteremo alla scoperta di un dato a dir poco clamoroso, che riguarda l’età più frequente in cui vengono acquistate queste vetture. Siamo certi che ne resterete sorpresi.

Ferrari, ecco l’età in cui si comprano le supercar

La Ferrari è l’auto dei sogni, un bene che tutti vorrebbero potersi permettere, ma come sappiamo, non è possibile per la quasi totalità della popolazione, per via dei costi molto elevati di acquisto. Tuttavia, secondo quanto dichiarato dall’amministratore delegato, vale a dire Benedetto Vigna, un terzo di chi acquista le vetture di Maranello ha meno di 40 anni, il che significa che una buona parte della clientela è rappresentata da persone più che giovani.

Rispetto al passato, dunque, c’è stato un netto cambiamento, ma per quale motivo? Tutto è legato all’avvento delle tante tecnologie, che permettono ai più giovani di guadagnare delle cifre astronomiche, tra chi crea contenuti video, ticktoker e vari altri generi di lavori prettamente dedicati alle nuove generazioni, ed anche chi ha fatto le proprie fortune sui social. Anche coloro che hanno fatto saltare il banco con le criptovalute si possono permettere l’acquisto di Ferrari e vetture di alto livello, molto più che rispetto a prima.