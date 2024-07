Porsche presenta la più potente di sempre: è un vero mostro

La Porsche ha presentato due nuove versioni della Panamera, ed una di loro sfiora gli 800 cavalli di spinta massima. Che bolide.

Grandi novità per gli appassionati del brand Porsche, che ha svelato al mondo due nuovi gioielli. Stiamo parlando della Panamera GTS e della Panamera Turbo S E-Hybrid, con quest’ultima che si distingue per una potenza mai toccata in passato. Entrambe sono spinte, di base, da un motore a benzina 4.0 V8 biturbo, associato ad un cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti.

La versione sulla quale ci vogliamo concentrare oggi è la seconda che abbiamo elencato, caratterizzata da tecnologia Plug-In Hybrid, con potenza massima di 782 cavalli. Stiamo parlando, a tutti gli effetti, della Porsche Panamera più potente di sempre, ed una delle vetture della casa di Weissach più performanti ed estreme in assoluto. Andiamola a scoprire in ogni suo particolare, e vi garantiamo che siamo di fronte ad un gioiello senza precedenti.

Porsche, ecco la Panamera più potente

La Porsche Panamera più potente di sempre poggia su un motore V8 da 600 cavalli di potenza massima, che sono derivanti dal solo propulsore a combustione interna. Di per sé si tratterebbe già di un dato di livello eccelso, ma è la parte elettrica a far schizzare in alto la sua potenza. Esso aggiunge altri 190 cavalli, ed è integrato nel sistema di raffreddamento del PDK, ovvero del cambio. Rispetto al modello precedente, dunque, la potenza massima va ad aumentare di ben 102 cavalli complessivamente, un surplus che farà sognare gli appassionati delle performane più elevate.

Anche la coppia, e non sarebbe potuto essere altrimenti, vede i propri numeri ritoccati verso l’alto di ben 150 Nm, sino a 1.000 Nm. A beneficiare di tutto ciò sono ovviamente le prestazioni, con lo scatto tra 0 e 100 km/h che ora viene completato in appena 2,9 secondi, mentre la velocità massima tocca quota 325 km/h, di ben 25 km/h superiore rispetto alla top speed della vecchia generazione della vettura, un incremento eccezionale. La supercar di lusso della casa di Weissach è un vero e proprio portento.

Secondo quanto annunciato dalla Porsche stessa, sia la versione GTS che la più potente Turbo S E-Hybrid possono essere già ordinate. La prima parte da 171.229 euro, mentre per la seconda ce ne vogliono ben 236.930, ma è chiaro che a livello di performance e tecnologie, tra le due ci siano enormi differenze. Di certo, siamo di fronte ad un modello ben riuscito.