DR fa felice il Governo? Arriva la novità che potrebbe cambiare tutto per gli italiani

Il marchio DR ha deciso di continuare il suo percorso di crescita con un investimento mirato. Scopriamo la nuova factory realizzata in Italia.

L’industria delle quattro ruote sta vivendo una fase di trasformazione. La DR ha ottenuto dei numeri da favola nel 2023. Il DR Automobiles Groupe garantisce una serie di crossover e SUV, tutti di origine cinese e di dimensioni compatte o medie, ad un prezzo molto conveniente. Cavalcando la crisi economica e l’hype per i SUV il brand italiano ha registrato fatturati record.

Il segreto delle DR sta nell’adozione di componenti di Chery Automobile, JAC Motors, BAIC Group e Dongfeng Motor. In meno due decenni sono nati quattro marchi: EVO nel 2020, Sportequipe nel 2022, ICH-X nel 2022 e Tiger nel 2024. La DR Automobiles ha presentato al ministero delle Imprese e del Made in Italy il progetto per un nuovo grande impianto per l’assemblaggio di auto ibride ed elettriche in Molise.

Sul Sole 24 Ore, dopo un incontro avuto tra gli esponenti dell’esecutivo, è emerso che sono arrivate notizie positive. Massimo Di Risio, fondatore e Presidente del gruppo molisano, e il ministro Urso hanno discusso della transizione green e dei piani di sviluppo della DR in Italia. Il gruppo molisano ha pensato a un investimento iniziale di 50 milioni di euro, somma destinata a crescere attraverso gli incentivi pubblici del PNRR, per la costruzione della nuova factory.

DR, tanto lavoro per gli italiani

Il Governo è riuscito a strappare un accordo per il nuovo stabilimento produttivo. I brand Evo, Ich-x e Sportequipe ha importato auto cinesi personalizzandole e creando a Macchia d’Isernia un business milionario. La storia continuerà in Molise. Nel 2023 DR Automobiles ha venduto 32.657 vettura in Italia (36.193 nei mercati esteri), facendo crescere il fatturato fino a 700 milioni di euro (+52% rispetto al 2022). Ecco chi produce i motori.

Il nuovo impianto a Macchia d’Isernia contribuirà alla crescita del Gruppo. “Dal punto di vista industriale – si legge nel comunicato del marchio – è previsto un consistente sviluppo del polo di Macchia d’Isernia attraverso: il progetto di un nuovo impianto di produzione che prevederà l’assemblaggio totale delle automobili in Molise e che andrà ad affiancare i due già operativi (quello per i brand DR ed EVO e quello per Sportequipe e X); l’ulteriore potenziamento del centro ricerca e sviluppo; l’ampliamento del nuovo magazzino ricambi inaugurato nel 2023. Tutto questo comporterà anche una crescita del gruppo sul piano occupazionale con conseguenti ricadute positive per il territorio molisano“.