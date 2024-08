Svelata la Mercedes più lussuosa di sempre: sembra di stare in una barca

La casa di Stoccarda ha proposto una vettura che sembra uscita da un cantiere nautico. Scopriamo questa esplosione di lusso.

L’industria delle quattro ruote propone dell’artigianato esclusivo ad appannaggio di pochissimi. L’estetica delle linee esterne si concilia con un salotto interno spettacolare. La Mercedes‑Maybach e lo specialista nel restauro di yacht Robbe & Berking hanno dato vita ad un modello spettacolare.

Per omaggiare il 150mo anniversario della manifattura d’argento di Flensburg di Robbe & Berking, Mercedes-Maybach ha presentato un modello di Classe S, creato sul leggendario yacht in legno Sphinx 12mR, elaborato nel 1939. La storia delle barche a vela è intrisa di modelli iconici. Per rifarsi ai colori dello Sphinx con blu nautico metallizzato nella parte superiore e rosso Patagonia brillante nella parte inferiore della carrozzeria, i tecnici hanno elaborato delle texture spettacolari.

La carrozzeria è segnata da una filigrana di colore bianco opalite metallizzato che Manufaktur ha elaborato per portare in strada le sensazioni che trasmette lo yacht in mare. L’ammiraglia ha un abitacolo in nappa bianco cristallo per ripotare il colore delle vele con cuciture grigio orione. Le cuciture decorative grigio Orion risaltano in alcuni punti sulla pelle bianca. I pannelli centrali delle porte e i vani portaoggetti vantano display centrali rivestiti con materiali pregiati.

Mercedes, in linea di galleggiamento con lo yacht

“Come lo yacht Sphinx la nostra esclusiva Mercedes-Maybach Classe S celebrativa incarna l’artigianato, l’eleganza e l’attenzione ai dettagli – ha affermato Daniel Lescow, direttore Mercedes-Maybach di Mercedes-Benz Group AG – Ci congratuliamo con Robbe & Berking per il loro anniversario e non vediamo l’ora di continuare la nostra collaborazione di successo“. Ecco quanto durano i motori della casa di Stoccarda.

I richiami alla nautica appaiono anche nel rivestimento in legno di noce con elementi decorativi. Gli interni sono un vero lusso con cuscini in nappa del vano posteriore e il tunnel centrale che ricorda quello delle navi. Non mancano i listelli sottoporta con scritta Maybach illuminata in rosso e il sistema audio surround 4D di fascia alta Burmester. Nel vano frigorifero sono presenti due calici da champagne in argento.

Lo yacht da regata Sphinx fa parte della Classe 12 metri R che venne prodotta dal 1907 al 1987 e, come classe regina della vela, ha preso parte all’America’s Cup dal 1958 al 1987. Lo Sphinx, lungo 21,48 metri, fu costruito nel 1939 dal cantiere navale Abeking & Rasmussen come nave club per l’Associazione delle regate della Germania settentrionale (NRV) ad Amburgo.