Auto, queste cose ti servono per forza in auto: non puoi farne a meno

Tempo di vacanze e di viaggi in auto. Ci sono alcune cose però che vi consigliamo assolutamente di portare in auto con voi.

Quando ci si mette in viaggio una delle paure più comuni è quella di dimenticarsi qualcosa a casa, magari qualcosa di essenziale. Proprio per questo alcune persone, prima di partire per le vacanze, sono salite fare una sorta di lista delle cose da portare. Alcune cose però è bene averle sempre nella propria vettura.

Per prima cosa vi consigliamo di avere sempre con voi patente e libretto perché sono le due cose che vi chiedono le forze dell’ordine quando vi fermano. Altra cosa che è bene tenere sempre a bordo della vettura è il triangolo omologato che va posizionato a 50 metri di distanza dall’auto ferma in caso di incidente.

Cosa portare in auto di utile

Un oggetto che invece non è obbligatorio avere in auto, ma che vi consigliamo di tenere è il giubbotto catarifrangente, in caso di problemi con l’auto può tornare molto prezioso per segnalare la vostra presenza a bordo strada. Inoltre anche se questa non è propriamente la stagione adatta per parlarne, le catene è sempre meglio averle a bordo in vista dell’inverno.

Vi consigliamo poi di avere nella vettura anche un kit di pronto soccorso, dei cavi per la batteria e un kit di riparazione pneumatici qualora l’auto fosse sprovvista di ruota di scorta. Possono essere utili poi anche dei guanti e una torcia.

Infine ci sono piccoli oggetti di uso quotidiano che è consigliabile tenere in auto come un caricabatterie per il proprio cellulare, un ombrello, del disinfettante e una penna. Naturalmente se state per affrontare un viaggio molto lungo vi consigliamo anche di portarvi dietro qualcosa da mangiare e dell’acqua fresca.