Gara MotoGP, Gran Premio Gran Bretagna: Bastianini salva ancora Bagnaia, Martin ancora sconfitto

Gara straordinaria di Enea Bastianini in MotoGP che mette in riga tutti nel finale. Sul podio anche Pecco Bagnaia.

Gara sonnacchiosa sino al 10° giro, mentre nel finale si movimenta un po’ grazie a Bastianini che ripercorre quanto fatto sabato nella Sprint Race. Prestazione sontuosa di Enea che beffa Martin allo stesso modo dopo 24 ore. Grazie a questa vittoria il rider della Ducati contiene l’emorragia di punti di Bagnaia nei confronti dello spagnolo. Di seguito il racconto completo del GP.

In partenza Bagnaia comincia subito a dettare il ritmo piazzandosi davanti a tutti, seguito a ruota da Bastianini. Dietro di loro Martin ed Espargarò tallonati a loro volta dai fratelli Marquez. Purtroppo poco dopo il via c’è subito un incidente che taglia fuori dalla gara Oliveira e Fernandez. Dopo un errore del numero 23 della Ducati, quest’ultimo scivola al 4° posto. Gara molto compatta nelle prime fasi con Pecco che non riesce a scappare.

MotoGP, Bagnaia crolla nel finale

Dopo qualche tornata si preannuncia un’altra sfida tra Bagnaia e Martin, con quest’ultimo che ricuce il distacco con Pecco e comincia una fase di studio. Alle loro spalle non molto distante Aleix Espargarò e un gruppo capitanato da Bastianini seguito dai due Marquez. Gara abbastanza di studio senza particolari lotte e sorpassi. L’impressione è che tutti vogliano gestire le energie per dare uno strappo negli ultimi giri.

Bagnaia e Martin si copiano i tempi giro dopo giro restando praticamente incollati l’uno all’altro. Al giro 10 Jorge affonda il colpo su Pecco passando davanti. Nel finale si unisce alla festa per la vittoria anche Bastianini che si incolla al codone del proprio caposquadra e lo supera a 7 giri dalla fine. Crollo del campione del mondo in carica, mentre Martin davanti scappa letteralmente via.

Negli ultimissimi giri Bastianini prova a ricucire il gap con Martin per tentare la fotocopia della sprint race. A 2 giri dal termine lo spagnolo della Pramac va lungo e regala la prima piazza ad un inviperito Enea, costantemente il più veloce in pista nelle ultime tornate. Nel finale distrugge lo spagnolo andando a vincere la gara. Completa il podio Bagnaia più distanziato.