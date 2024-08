MotoGP, GP Gran Bretagna Sprint Race: Bastianini salva Ducati, Bagnaia e Marquez da horror

Gara ricca di episodi ed incidenti in questa Sprint Race che ha visto assoluto protagonista in MotoGP Enea Bastianini e la sua Ducati.

La lotta tra Bagnaia e Martin e sempre più serrata. La Sprint Race ha permesso allo spagnolo di rosicchiare qualche altro punto ai danni dell’italiano. Ora Pecco dovrà cercare in gara di chiudere davanti al rider iberico se vuole conservare la leadership nella graduatoria Mondiale. Di seguito il racconto della gara.

Partenza col botto in MotoGP in questa Sprint Race con Morbidelli e Bezzecchi che si prendono e sono out. Davanti invece Martin prova subito a scappare davanti a Bastianini. Acosta, Binder e Marquez se le danno di santa ragione dietro di loro e volano alette tra una carenata e l’altra.

Dopo il movimento dei primissimi giri in questa Sprint Race situazione abbastanza stazionaria. Davanti Bagnaia prova a ricucire il gap con i primi tre negli ultimi giri per tentare di affondare il colpo. Tira e molla, invece, tra Martin e Bastianini, che si guardano, si studiano. A 6 tornate dalla fine Pecco, poco dopo aver firmato il miglior crono di giornata, perde l’anteriore e cade buttando la gara alle ortiche.

Disastro per Bagnaia e Marquez

Negli ultimi 5 giri finalmente Bastianini decide di rompere gli indugi e comincia la propria battaglia con Martin. Dietro di loro un buon Aleix Espargarò che però osserva senza mischiarsi nella lotta. Più lontano, invece, Marc Marquez, mai in gara per la vittoria, che cade infine a 2 tornate dal termine quando si trovava in 4a piazza.

Nel finale Bastianini comincia a martellare scrollandosi di dosso curva dopo curva Martin e Aleix Espargaro. Sicuramente un bel regalo per la propria squadra che grazie a questa vittoria riesce a contenere l’emorragia di punti di Bagnaia caduto. Per effetto di questo risultato infatti Pecco mantiene la prima posizione nella classifica piloti con un solo punto di vantaggio sullo spagnolo della Pramac.