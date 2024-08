Marquez, gesto scaccia polemiche? Arriva la verità del collega della Ducati

Marc Marquez è sempre al centro di accese polemiche per i suoi presunti gesti scorretti in sella alla Ducati. Ecco cosa è accaduto con un compagno di marca.

Marc Marquez può risultare simpatico o meno, ma sul piano tecnico non si discute. E’ tra i centauri più forti di tutti i tempi, grazie ad uno stile straordinario che non ha eguali. La sua rivalità, nel 2015, con Valentino Rossi non lo ha fatto amare dalla stragrande maggioranza di appassionati italiani. Dieci anni dopo siederà in sella ad una Rossa, sostituendo Enea Bastianini.

Marc Marquez è sempre alla ricerca di sfide. Ha lasciato la Honda nel 2023, dopo aver vinto 6 Mondiali in HRC, riuscendo a farsi scegliere dalla casa di Borgo Panigale dopo appena 7 round in sella alla Desmosedici GP23. Marc Marquez non ha ancora vinto una singola tappa ma sta affrontando con coraggio ogni uscita stagionale. In occasione della Ducati World Week l’otto volte iridato ha lottato contro i suoi colleghi in una sfida senza esclusione di colpi.

Sabato scorso si è svolta la cosiddetta corsa dei campioni, dove hanno gareggiato tutti i piloti Ducati e alla fine ha vinto, come d’abitudine, Pecco Bagnaia. In palio c’era solo la gloria, ma la voglia di mettere le ruote davanti al campione della Supersport 2023, Nicolò Bulega, lo ha portato a fare una manovra azzardata. L’italiano è finito a terra dopo un contatto tra lo stupore generale dei fan. L’attuale rider del team Aruba della SBK si è dovuto recare al centro medico, mentre lo spagnolo è riuscito a salire sul podio all’ultimo giro insieme a Francesco Bagnaia e Andrea Iannone.

Marquez, gesto da brividi per Bulega

Il pilota di Cervera è tornare a parlare del crash avuto con Bulega in occasione della press conference in Inghilterra, cercando di smorzare le polemiche intorno all’accaduto. Del resto un errore di foga può capitare anche in un evento promozionale, sebbene non vi fosse in palio alcun riconoscimento.

Nicolò Bulega, ai microfoni di GPOne, ha annunciato: “Ritengo che ci sia ben poco da dire, non voglio alimentare altre polemiche, perché secondo me ce ne sono state troppe. Dopo la gara Marc è venuto a cercarmi nel box, ma io ero già tornato a casa dopo essere stato al centro medico. Successivamente mi ha scritto un messaggio scusandosi e dicendo che purtroppo ha commesso un errore. Marc Marquez mi ha regalato il suo casco, il gesto dice tutto. Per me la storia era già chiusa sabato sera“.