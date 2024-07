FIAT 500 a soli 6mila euro: l’offerta imperdibile, ne resta soltanto una

Ottima promozione in casa FIAT con questa 500 venduta ad appena 6mila euro. Un’offerta imperdibile per tutti gli appassionati.

La FIAT 500 è in assoluto uno dei modelli più iconici del Marchio torinese. In particolare ha stregato tutti la versione nata nel 2007 che ha ripreso le linee curve e sinuose della primissima serie in produzione dal 1957 al 1975. La nuova serie, poi aggiornata nuovamente nel 2020, ha avuto un successo planetario venendo venduta praticamente in tutto il mondo con ottimi risultati.

Icona di stile certo non ha un prezzo contenuto. Basti pensare che al momento attuale, sul sito della FIAT, la versione ibrida è venduta a partire da 10.950 euro, tenendo conto naturalmente della rottamazione e gli incentivi statali vari. In tal senso però ci viene in soccorso la possibilità di comprarla usata. La Casa torinese attraverso il sito specializzato spoticar mette a disposizione dell’ottimo usato garantito.

FIAT 500 a prezzo scontato e con garanzia

Spulciandolo abbiamo trovato un’ottima offerta, si tratta di una FIAT 500 1.2 EasyPower Pop Star immatricolata a maggio 2013. Certo non è proprio di primo pelo, ed ha un motore che ha sul groppone 166.152 km, ma sembra essere in ottimo stato. L’allestimento è city car, omologata per 4 posti e ha un propulsore capace di sprigionare 51 CV.

Cambio manuale a 5 rapporti e trasmissione con 2 ruote motrici. Radio mp3 e computer di viaggio completano la dotazione multimediale della vettura. Questa FIAT 500 di colore bianco è venduta a Massa, nel concessionario autorizzato Nani s.r.l. ad un prezzo di 6.200 euro Iva inclusa. La vettura è venduta anche a rate. C’è infatti una proposta di rateizzo di 75 euro al mese. Stando a quanto c’è scritto sul sito Spoticar offre anche una copertura di garanzia di 12 mesi. Insomma davvero un ottimo affare per chi vuole una 500 senza spendere uno sproposito.