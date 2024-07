Bagnaia respinge Marquez, Pecco avvisa Marc: con lui questo non funziona

Francesco Bagnaia in un’intervista ha parlato del futuro che lo aspetta in Ducati accanto a Marc Marquez e di ciò che si aspetta.

Pecco Bagnaia dopo un inizio in salita si è ripreso gara dopo gara la testa della classifica iridata ed ora guarda nuovamente tutti dall’alto verso il basso. Il suo obiettivo manco a dirlo è quello di confermarsi nuovamente campione del mondo della MotoGP per il terzo anno di fila, impresa riuscita davvero a pochi in passato.

Intanto però nel paddock non si fa altro che parlare di quello che sarà il futuro della Ducati. Dal 2025, infatti, a Borgo Panigale, a condividere il box con Bagnaia ci sarà Marc Marquez e c’è chi è pronto a scommettere che vedremo scintille tra un anno. Intanto però i due fanno buon viso a cattivo gioco e sorridono promettendosi lealtà a vicenda. L’impressione però è che sarà un’annata davvero di fuoco.

Bagnaia su Martin: “Farà di tutto per togliermi il numero 1”

Durante un’intervista rilasciata a TNT Sports, Bagnaia ha così commentato il suo futuro compagno di team: “Inizierò a pensarci l’anno prossimo, conosciamo già il suo talento, ma non è diverso da Martin che è anche veloce. La verità è che il mio punto di forza è l’aspetto mentale, con me i giochetti mentali non funzionano. Questo è il livello più alto che abbiamo mai raggiunto. Siamo 6-7 decimi più veloci su ogni pista. Martin è in ottima forma, Marc sta facendo un buon lavoro. Acosta, Vinales e tanti altri piloti che hanno già firmato il proprio contratto per il 2025 avranno più libertà di guida”.

Pecco ha poi concluso parlando di quello che è il suo attuale avversario per il titolo: “Martin è un pilota molto forte. I suoi punti di frenata sono fantastici. L’anno prossimo con Aprilia si troverà bene perché il suo stile di guida si adatta bene a quella moto e farà di tutto per togliermi il numero 1″.