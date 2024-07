FIAT, offerta senza precedenti: torna in listino un’auto sotto i 10mila euro

La FIAT Panda è il punto di riferimento per il settore automotive italiano, ed ora costa davvero pochissimo. Ecco la cifra.

Passano gli anni, ma il fascino immortale della FIAT Panda non ne vuole sapere di abbandonarci. La casa di Torino continua ad ottenere risultati da sogno con la citycar più amata dagli italiani, che da ormai 12 anni è l’auto più venduta d’Italia. Nel 2024 ne sono state svelate due nuove versioni, una alla fine di febbraio ed una pochissimi giorni fa. La prima è l’evoluzione della citycar, dotata di tutti gli ADAS e finalmente “digitalizzata”, che sarà prodotta in Italia, a Pomigliano d’Arco.

La seconda, invece, è la Grande Panda, vale a dire il nuovissimo SUV di Segmento B che è disponibile sia in versione full electric che come ibrido a benzina, e che darà origine a due derivate, ovvero la Multipla, attesa per il 2025, e la Fastback, che arriverà l’anno dopo. Nelle prossime righe, vi parleremo di una maxi offerta che riguarda la FIAT Panda citycar, che avrà un prezzo davvero super, ma dovrete affrettarvi ad assicurarvela. Ecco tutti i dettagli della promozione.

FIAT, la Panda è in super promozione

Al giorno d’oggi, i vari marchi si sono dovuti reinventare per incentivare i clienti all’acquisto, al seguito del crollo delle vendite che si è verificato negli ultimi anni. Ebbene, la FIAT vi propone ora la Panda ad un prezzo promozionale di soli 9.950 euro, ma per accedere all’offerta, dovrete sottoscrivere un finanziamento ed approfittare degli incentivi statali, che sono terminati per le auto elettriche, ma per tutte le altre, ibride incluse, sono ancora in funzione.

L’offerta in questione è valida sino al 31 di luglio, il che significa che ci sono solo pochi giorni a disposizione, e ne dovrete approfittare subito. La promozione si basa su 33 rate da 145 euro al mese, con tanto di anticipo zero. La maxi rata finale è pari ad 8.494 euro, con TAN fisso all’8,75% e TAEG al 12,64%, ricordando che per poter sfruttare il prezzo sopracitato, occorrerà rottamare un’auto compresa tra Euro 0 ed Euro 4 a livello di classe di emissioni.

In questo caso, accederete a 3.000 euro di incentivi statali, oltre ai 900 euro di Bonus FIAT, ed altri 2.000 euro di sconto derivano dal finanziamento. Nel caso in cui non vogliate versare la maxi rata finale, dovrete rispettare il limite massimo di 15.000 km, altrimenti, ci sarà un centesimo extra da versare per ogni km di eccesso.