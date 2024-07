F1, in vendita la storica auto di Lewis Hamilton: vale una fortuna

La McLaren permise a Lewis Hamilton di esordire in F1 da giovanissimo, ed ora la sua prima vettura è in vendita.

Dopo una prima parte di stagione molto difficile, Lewis Hamilton è tornato a mostrare il perché viene considerato uno dei più forti piloti nella storia della F1. Il britannico ha conquistato la vittoria numero 104 a Silverstone, interrompendo un digiuno che durava da quasi tre anni, e disputando una gara da fenomeno assoluto anche a Budapest, portando a casa il podio e rintuzzando gli attacchi di un Max Verstappen ben più veloce di lui.

Nonostante sia ormai alle soglie dei 40 anni, il sette volte campione del mondo di F1 ha ancora tanta fame, e dopo l’addio alla Mercedes, sarà pronto per far vedere ciò che vale con i colori della Ferrari. Quella del Cavallino sarà la sua terza esperienza in un team diverso, visto che la sua carriera era iniziata in McLaren. E proprio la stessa McLaren ha deciso di mettere in vendita l’auto con la quale Hamilton ebbe modo di entrare in contatto con il Circus per la prima volta.

F1, in vendita la McLaren che guidò Hamilton

Dopo la fine del mondiale di F1 targato 2006, Lewis Hamilton testò la McLaren MP4-21 ad Elvington, e poi a Jerez de la Frontera, da campione in carica della GP2, titolo che vinse con il team ART Grand Prix. I risultati ottenuti nelle prove private convinsero Ron Dennis a puntare su di lui per il 2007, stagione in cui avrebbe fatto coppia con il bi-campione del mondo Fernando Alonso.

Dunque, la McLaren del 2006, guidata durante l’anno da Kimi Raikkonen, Juan-Pablo Montoya e Pedro De La Rosa, fu la prima F1 con cui Sir Lewis ebbe modo di guidare, ed ora verrà messa in vendita per una cifra compresa tra 2,8 e 3,5 milioni di euro. Si tratta proprio dell’auto originale, con telaio 21A-03, ed era anche l’ultima McLaren progettata da Adrian Newey prima del suo passaggio alla Red Bull.

Va detto che non si trattò di una monoposto di successo, con Raikkonen che ottenne tre pole position e qualche podio, ma neanche una vittoria. L’affidabilità del motore Mercedes e delle componenti meccaniche non era al top, e le performance non erano al livello di Ferrari e Renault. Tuttavia, resta una monoposto entrata nella storia per via dell’esperienza vissuta da Hamilton nei test, ed il 16 di agosto prossimo, nell’asta di Monterey, verrà messa in vendita da RM Sotheby’s. L’occasione è davvero ghiotta per i collezionisti.