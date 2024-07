Dacia, risultato sensazionale: è la regina assoluta, disastro per la Tesla

La Dacia si toglie l’ennesima soddisfazione sul mercato europeo, mentre per la Tesla sono tempi duri. Eccone tutti i motivi.

Tra le più grandi rivelazioni del mercato dell’auto degli ultimi anni, la Dacia occupa un posto di primissimo livello, essendo colei che è cresciuta maggiormente, sino a diventare un punto fermo del settore. La casa rumena sta aumentando la propria capacità produttiva, così come la gamma, che molto presto andrà ad accogliere tante novità, a partire dal 2025. In questi mesi, sono state svelate le nuove generazioni del SUV Duster e dell’elettrica Spring, ma siamo solo all’inizio.

Infatti, il prossimo anno arriverà la Dacia Bigster, una sorta di Duster di maggiori dimensioni, che però partirà comunque da un prezzo inferiore ai 25.000 euro. Spazio poi ad un nuovo SUV di Segmento B, senza dimenticare la vettura di segmento premium che punta a sfidare le tedesche. Insomma, i progetti per il futuro sono parecchi, ma ci sono anche delle grandi soddisfazioni che arrivano direttamente dal presente. L’ultima notizia fa gioire i vertici del brand dell’Est Europa.

Dacia, la Sandero è la regina d’Europa

Il mese di giugno è andato in archivio da qualche settimana, così come il primo semestre del 2024. Questo significa che anche per il mercato dell’auto è tempo di bilanci, e per la Dacia, il risultato è assolutamente eccezionale. La Sandero è l’auto più venduta in Europa con ben 164.789 unità vendute, un risultato strabiliante, che conferma quanto questa citycar sia ormai entrata nel cuore della clientela. Dal 2007, quando questa vettura fu svelata, ad oggi, ne sono state vendute oltre 3,1 milioni, e la crescita non si arresta.

Andando ad osservare i dati più in generale, oltre al dominio della Dacia Sandero, si scopre che, secondo i dati raccolti da JATO Dynamics, in Europa sono state immatricolate 6.847,842 nuove vetture tra gennaio e giugno, un aumento del 4,4% a confronto con lo stesso periodo dello scorso anno, il che conferma che, passo dopo passo, il settore automotive sta uscendo da una crisi che pareva non avere fine.

Per quanto riguarda le auto elettriche, il gruppo Volkswagen è quello che ne ha vendute di più, circa 178.000 unità. La Tesla Model Y è precipitata all’ottavo posto in classifica generale con 101.181 immatricolazioni, numero che la rende ancora la BEV preferita, ma il calo rispetto allo scorso anno, quando si giocava la vetta con la Sandero, è molto preoccupante per il settore delle auto elettriche.