Quanto costa fare 100 km con una Dacia Sandero GPL? Consumi top

La Dacia Sandero è un’auto di enorme successo, e la sua versione GPL è davvero notevole. Ecco quanto costa fare 100 km.

Se il mercato dell’auto è in crisi, sono ben pochi i marchi che riescono a difendersi al meglio e ad ottenere risultati incoraggianti. Uno di questi è la Dacia, che ha nella Sandero l’auto più venduta d’Europa. Oggi vi parleremo della versione Streetway, ovvero la citycar, che tra poco sarà l’unica disponibile, dal momento che il SUV Stepway diventerà un’auto a sé stante all’interno della gamma della casa di proprietà del gruppo Renault.

Lo scorso anno, la Sandero si era contesa lo scettro di regina del Vecchio Continente con la Tesla Model Y, che però, a seguito della fine degli incentivi statali per le BEV in gran parte d’Europa, è crollata nella classifica delle più vendute. La Dacia Sandero è dunque la padrona del mercato, per via del prezzo d’acquisto molto basso, che parte da 12.503,4 euro se si escludono promozioni ed incentivi, e che offre anche dei motori molto efficienti. Andiamo a scoprirne di più analizzando un dato molto interessante.

Dacia, la Sandero è garanzia di risparmio

La Dacia è uno dei pochi marchi che continua ad investire sulle auto alimentate a benzina e GPL, e c’è da dire che visti i risultati che questo mix sta portando, la scelta è stata corretta. Sul sito web “Motor1.com“, l’efficienza della Sandero GPL è stata confermata da una prova, fatta sul tratto stradale che collega le città di Roma e Forlì, dove ha messo in mostra tutta la sua economicità.

Infatti, per percorrere un tratto di ben 360 km, sono stati spesi solamente 14,62 euro in termini di carburante, visto il consumo di appena 5,65l/100 km. Attuando, dunque, la proporzione, si scopre che fare 100 km con la Dacia Sandero GPL porta ad una spesa di soli 4,06 euro, davvero pochissimo. La versione della Sandero protagonista di questo calcolo è la Streetway GPL, con motore 1.0 turbo a benzina e GPL da 101 cavali di potenza massima.

Ovviamente, la spesa di ciò che si consuma non è sempre la stessa, dal momento che ciò dipende dallo stile di guida, dalla velocità che si tiene ed anche dalle condizioni di meteo e strade. Tuttavia, in generale, la Dacia Sandero si è confermata non solamente economica nel prezzo di acquisto, ma anche nelle spese che richiede in termini di carburanti. Il GPL non è ancora morto, e questa ne è la prova provata.