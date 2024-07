Ferrari, il mitico modello all’asta per milioni di dollari: appartenne ad una leggenda

La Ferrari ha prodotto decine e decine di opere d’arte, e quella che va all’asta ora è tra le migliori di sempre. I dettagli.

Di Ferrari mitiche ne abbiamo viste in quantità industriali a partire dal 1947, quando la casa di Maranello produsse la 125 S, la prima vettura interamente prodotta dal Cavallino. Oggi vogliamo parlarvi di un mito assoluto, che ora va all’asta per milioni di dollari. Si tratta di un bolide che è appartenuto ad un personaggio leggendario del mondo delle corse, e che fu prima pilota e poi grande rivale della Rossa più famosa del mondo.

Stiamo parlando di Carroll Shelby, che portò a casa numerose vittorie con questa vettura, e che poi riuscì a sconfiggere con le sue Ford GT40 proprio la Ferrari nella mitica 24 ore di Le Mans del 1966. La Rossa in questione è la 410 Sport Spider, una delle auto preferite anche dal Drake in persona, un vero e proprio prodigio di ingegneria, che ora, qualche fortunato riccone potrebbe portarsi a casa. Vi avvertiamo che la cifra è da capogiro.

Ferrari, il prezzo della splendida 410 Sport Spider

Sabato 17 di agosto, tra poco meno di un mese, andrà in scena il famoso evento di aste automobilistiche in quel di Monterey, in California, noto come Monterey Car Week. In quell’occasione, RM Sotheby’s metterà all’asta la Ferrari 410 Sport Spider per un prezzo di partenza di oltre 15 milioni di dollari, ma secondo le stime, chi si aggiudicherà questa meravigliosa creatura lo farà spendendo anche qualcosa in più.

La vettura risale al 1955 ed è molto ambita dai collezionisti, anche per via della firma di Scaglietti sulla carrozzeria. La vettura nacque per vincere il mondiale dedicato alle Vetture Sportive, ed è dotata di un telaio tubolare largo ed un motore V12 da 4.961 cc di cilindrata, in grado di regalare un sound inconfondibile. Vennero prodotti solamente quattro esemplari di questa vettura, e quella che andrà all’asta è dotata del numero di telaio 0592 CM, quella utilizzata per lo sviluppo iniziale.

Nel 2017, a ben 72 anni dalla sua produzione, ne è stato effettuato un restauro completo, ed è tornata in pubblico al concorso di eleganza di Pebble Beach del 2018. La Ferrari in questione è un vero e proprio reparto storico, che i collezionisti di tutto il mondo non vogliono farsi sfuggire. Chiunque riuscirà a portarsela a casa concluderà un vero e proprio affare. L’occasione è ghiotta.