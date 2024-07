F1 GP Ungheria, Gara: Piastri guida l’1-2 McLaren, Verstappen perde la testa

La F1 fa tappa a Budapest, dove trionfa Oscar Piastri davanti a Lando Norris. Hamilton precede Leclerc e Verstappen.

Non è di certo mancato lo spettacolo nel Gran Premio di Ungheria, che si è tenuto in quel di Budapest. Oscar Piastri si è preso la prima vittoria nella sua carriera in F1, guidando la doppietta McLaren davanti a Lando Norris, passato al via e che ha buttato al vento un’altra occasione, mentre la Mercedes di Lewis Hamilton ha completato il podio. Il team di Woking, considerando la crisi della Red Bull, può seriamente pensare così di riaprire il mondiale.

Hamilton si è preso il 200esimo podio in F1, chiudendo davanti alla Ferrari di Charles Leclerc, mentre Max Verstappen è solo quinto, protagonista di una gara nervosa ed anche di un contatto con Hamilton nel finale. Sesto Carlos Sainz, davanti ai rimontanti Sergio Perez e George Russell, partiti dal fondo. La Racing Bulls di Yuki Tsunoda e l’Aston Martin di Lance Stroll chiudono la top ten.

F1, McLaren imprendibili a Budapest

Nel caldo torrido di Budapest si disputa il Gran Premio di Ungheria, con la prima fila interamente conquistata dalle McLaren, ormai la miglior vettura di questa F1. Al via Oscar Piastri scavalca un Lando Norris tutt’altro che perfetto, che si vede sfilare anche la seconda piazza da Max Verstappen. Il campione del mondo però arriva largo alla prima curva e viene invitato dalla stessa Red Bull a cedere il passo al britannico.

Brutta la partenza di Carlos Sainz che perde tre posizioni, venendo scavalcato anche dall’altra Ferrari di Charles Leclerc. Il ritmo della McLaren si dimostra subito superiore, mentre Verstappen fatica a tenere il passo, seguito dalla Mercedes di Lewis Hamilton. Con le soste le strategie vengono modificate, con le Ferrari ed il campione della F1 che allungano lo stint, mentre le McLaren ed Hamilton restano allineati.

Clamoroso quello che è successo alla seconda sosta nel team di Woking, con Norris che viene fermato in anticipo e si prende la posizione su Piastri, che inizia a richiedere uno switch di posizioni per tornare davanti. Gara folle di Verstappen che nel frattempo si lamenta di continuo con la squadra, al volante di una RB20 che non è performante come si sarebbe potuto aspettare.

Il patatrac avviene a pochi giri dalla fine, con Verstappen ed Hamilton che si toccano durante la sfida per il podio, e la Red Bull del campione del mondo decolla, per poi riuscire a proseguire la gara. Leclerc ne approfitta per conquistarsi la quarta posizione, mentre Sainz incalza Super Max. Il finale di gara vede le gerarchi ristabilirsi in casa McLaren.

Quando mancano poche tornate, Norris cede il passo a Piastri che ottiene così la prima vittoria in carriera, su una McLaren che è assolutamente la monoposto migliore in assoluto. Hamilton chiude terzo ottenendo il 200esimo podio della sua carriera, seguito da Leclerc e Verstappen. Prossimo appuntamento a Spa-Francorchamps domenica prossima.