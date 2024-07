Dacia Sandero o FIAT Panda, quale è meglio comprare? Il confronto tra le due citycar più vendute

La FIAT Panda e la Dacia Sandero sono le padrone delle vendite, ed ora andremo ad analizzarle in tutti i loro dettagli.

Due auto dominano il mercato italiano dell’auto, e sono la FIAT Panda e la Dacia Sandero. Dando un’occhiata ai dati del 2023, la citycar più amata dagli italiani ha totalizzato 102 mila vendite, con la Sandero la seconda più venduta in assoluto a quota 48 mila. Quest’ultima è anche la regina delle straniere nel nostro paese, anche se durante quest’anno, la Citroen C3 le sta dando del filo da torcere.

La Panda e la Sandero che mettiamo a confronto oggi, dunque, sono auto di grande successo, ed ovviamente, per la FIAT prendiamo in considerazione la versione citycar e non la Grande Panda B-SUV svelata lo scorso 11 di luglio. Andiamo a vedere, nel dettaglio, quelli che sono i loro punti di forza, ed i prezzi contenuti fanno sicuramente la differenza nella scelta dei vari clienti.

Auto, ecco il confronto tra Panda e Sandero

Sul sito web “Drivek.it“, sono state messe a confronto la FIAT Panda e la Dacia Sandero, quest’ultima, ovviamente, nella versione citycar, meglio nota come Streetway. La Panda costa 15.900 euro, mentre la Sandero 13.250, ed entrambi i prezzi non prendono in considerazione le varie offerte e gli incentivi, che danno la possibilità di acquistarle spendendo meno. Per quanto riguarda l’abitabilità, il confronto viene vinto dall’auto della casa rumena, visto che 5 persone possono viaggiare molto comode a bordo, mentre la Panda può ospitare al massimo 4 persone comodamente.

Entrambe sono dotate di 5 porte, ed anche di trazione anteriore. La Panda vince il confronto sul peso, visto che totalizza 980 kg a secco, contro i 1.080 della Sandero, sempre a secco ovviamente. Il serbatoio della Sandero è però più ampio, pari a 50 litri, contro i 38 della Panda. Stesso discorso anche per il bagagliaio, visto che quello della Dacia dà la possibilità di sfruttare ben 320 litri, contro i 225 della Panda.

Sul fronte delle motorizzazioni, la Sandero può essere a benzina o benzina-GPL, mentre la Panda di oggi è solamente Mild Hybrid, con un motore FireFly 1.0 da 70 cavalli di potenza massima. La Dacia ha una potenza inferiore, pari a 67 cavalli. La Panda tocca i 164 km/h come velocità massima, contro i 158 della Sandero. Più rapida anche in accelerazione, la Panda tocca i 100 km/h partendo da ferma in 13,9 secondi, contro i 16,7 della rivale. In generale, la scelta è ottima, ed anche in termini di dotazioni entrambe le hanno molto ricche.